Brindaría DIF apoyo a hijos de Paola tras ser asesinada

La presidenta del patronato del sistema municipal DIF en San Juan del Río, Georgina Sánchez Barrios dijo que este organismo podría intervenir en brindar apoyo psicológico y jurídico a los dos hijos de Paola, quien fuera asesinada en manos de su ex pareja en la comunidad de El Organal el pasado lunes.

Mencionó que, si la familia de la hoy occisa se acerca al DIF podrán ser parte de alguno de los apoyos que tienen para ellos especialmente para el acompañamiento psicológico, y para verificar hermanos de quién estarían quedando en orfandad, toda vez que, de acuerdo con la Fiscalía General del estado de Querétaro todavía no se tiene datos de la captura del presunto agresor.

Indicó que lo principal es privilegiar al desarrollo de los menores sobre todo porque, estableció que considera que hubo un ambiente previo de violencia, y que por ello se debe actuar con diferentes que tiene el DIF para erradicar este tipo de conductas en los menores, pero también en los familiares directos como padres e incluso vecinos.

" En este momento nosotros también necesitamos que la familia, no se desconozco si tenga por ejemplo a sus abuelitos paternos o maternos necesitan no trabajar de la mano con ellos. El DIF no puede nadamas tomar una decisión propia y llegar para trabajar de lleno cuando se habla de menores. Existe protocolos pero creo copita lo más importante que es que estamos hablando de un tema muy humano".

Recordó que existen algunos programas dentro del sistema para poder actuar además de protocolos que son muy útiles en los cuales se promueve la sana convivencia en el núcleo de las sociedades, es decir, las familias, y que hay que esperar algunos días para que puedan retomar algún tipo de trabajo en conjunto.

Algunas agrupaciones feministas llevaron a cabo manifestaciones. / Foto: Mario Luna | El Sol de San Juan del Río

TRABAJO CON ÁREAS

Sánchez Barrios señaló que el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) también cuenta con algunos programas para erradicar la violencia en este sector, de tal modo que desde los primeros indicios, se pongan en marcha protocolos para salvaguardar su integridad y la de sus familias.

Añadió que, diferentes instancias gubernamentales tanto del estado como del municipio están haciendo diferentes acciones para trabajar en esta materia, tanto con pláticas como con acercamientos a familias que han reportado vivir en un entorno de violencia, por lo cual aprovecho para invitar a los sanjuanenses a lugares que son gratuitos.

