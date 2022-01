Buena producción de cebolla blanca en San Juan del Río

En San Juan del Río se registró una producción total de 168 toneladas de cebolla blanca, cantidad favorable para los productores dedicados a producir la hortaliza, dio a conocer el presidente de la Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro A.C., (Unoceq), Francisco Perrusquia Nieves.

Precisó que, desde el año pasado, productores de la comunidad de La Valla, primordialmente, programaron seis hectáreas para producir el producto, mismo que reflejó benéficos resultados a causa de las continuas lluvias que se tuvieron.

Por cada una de las hectáreas, se registró un total de 28 toneladas, cantidad importante comparativamente con años anteriores, en donde refirió que se alcanzaban en promedio, 20 toneladas, por lo que se tiene previsto la distribución del producto en San Juan del Río, así como municipios regionales.

Aunque no precisó el precio de venta promedio que se tendrá en el producto sanjuanense, aseguró que se espera un redituable pago para los productores, quienes a pesar de las condiciones meteorológicas que se presentaron, lograron contar con buenos resultados.

“Esta producción de cebolla se ha dado con frecuencia en San Juan del Río, si hemos visto una disminución de la producción, esto porque no siempre se tienen lluvias, porque no se tienen apoyos, porque no se cuenta con incentivos que a los productores les ayude a producir, este año son seis hectáreas, pero con buenos resultados, ahora esperemos que sean bien pagadas, porque producir el campo cuesta”.