Buscan construcción de clínica de salud mental

Semanas atrás, el Colegio de Psicólogos de San Juan del Río se reunió con el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, a fin de plantear y dialogar la propuesta referente a la construcción de una Clínica de Salud Mental en la demarcación, dio a conocer la presidente de esta asociación, Evelyn Tejada Sinecio.

Refirió que el propósito de contar con una clínica de este tipo se debe a que los problemas de salud mental van en aumento y actualmente no es posible brindarle atención a todos los casos que se presentan en el municipio. Detalló que las dependencias que brindan este tipo de atenciones no cubren la demanda que actualmente se está presentando de manera local.

Incluso, agregó, en algunas ocasiones los pacientes se deben de trasladar a otros espacios en la ciudad de Querétaro, como el Centro Estatal de Salud Mental (Cesam), toda vez que no hay suficiente personal en el municipio de San Juan del Río para brindar este tipo de atenciones.

“Hemos visto con gran preocupación que todos los problemas de salud mental no se atienden. En primera no los atiende el seguro, posiblemente el Hospital general tenga una área de atención psiquiátrica, pero no es suficiente para la población local. Está el Cesam que toma toda clase de atenciones psicológicas, de salud mental y psiquiátricas, pero desafortunadamente no es suficiente el personal para atender estas necesidades”, comentó.

Puntualizó que las principales tareas de la Clínica de Salud Mental de San Juan del Río serían la consulta externa y derivación, es decir, todos aquellos casos que requerirían una atención especializada. Asimismo, indicó, se buscaría que este servicio sea accesible a la población en general para que todos puedan recibir consultas y con ello vigilar su salud mental.

Añadió que es la primera ocasión en que se realiza esta propuesta a autoridades del Gobierno Municipal en turno. En ese sentido, mencionó que durante la reunión, el alcalde mostró interés en la propuesta.

“Inmediatamente (el presidente municipal) nos dirigió con las autoridades en torno a la Secretaría de Desarrollo Urbano y ahí nos dieron algunas indicaciones de cómo podríamos proceder para tal efecto, que es localizar un lugar que nosotros veamos que pudiera ser factible o algún edificio ya construido que albergará la clínica”, explicó.

Finalmente, detalló que en próximas fechas se estarán reuniendo con integrantes de la Administración Pública Municipal a fin de mostrar las propuestas de que se tienen.