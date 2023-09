Buscan renovar reglamento de construcción

El Colegio de Arquitectos de San Juan del Río ha planteado la necesidad de actualizar el reglamento de construcción del municipio, toda vez que el documento vigente resulta obsoleto para los lineamientos arquitectónicos que hoy se deben de tomar en cuenta para la edificación de espacios, dio a conocer el presidente de este organismo, Luis Armando Martínez Pérez.

Señaló que ya se han sostenido pláticas con instancias del Gobierno Municipal donde se ha expuesto la idea de realizar algunas modificaciones que contemplen temas que están excluidos en el documento que permanece vigente en la demarcación. Puntualizó que algunos de los temas que se deben de considerar son en materia ambiental e hidrológica.

“Son varios puntos, lo que hay que considerar, muchas cuestiones. Han ido cambiando los lineamientos arquitectónicos y hay que empezarnos a adecuar para que no se queden tantos artículos tan obsoletos que se manejaban antes, pero hoy ya no. Hay que tomar en cuenta temas ambientales, la cuestión hidrológica y muchas otras cosas que hoy no se incluyen en el reglamento actual”, comentó en entrevista.

Refirió que otro de puntos que se deben de tomar en cuenta es la participación de los arquitectos agremiados en temas que resultan fundamentales para el municipio, como lo es el desarrollo urbano o la preservación de sitios y monumentos históricos. Destacó que la actualización del reglamento de construcción es una oportunidad para generar mejorar en San Juan del Río.

Manifestó que las mesas de trabajo han sido frecuentes con el Gobierno Municipal, por lo que se espera que pueda haber un avance en esta materia. Señaló que en las siguientes semanas se tiene programada otra reunión, donde integrantes del Colegio de Arquitectos expondrán algunas propuestas, a fin de que puedan ser consideradas y las labores para la actualización de este reglamento inicien en lo inmediato.

“Estamos teniendo pláticas para poder trabajar en lo que se relaciona con el reglamento de construcción. Ojalá que se puedan hacer algunas modificaciones para generar mejorar tanto para el municipio como para nosotros, los agremiados al colegio. Se han tenido mesas de trabajo recurrentes, próximamente vamos a tener una mesa donde vamos a llevar nuestras opiniones y ahora sí, para ver qué es lo que podemos ir avanzando en este tema que para nosotros es importante”, dijo.

Anteriormente, el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan del Río también habían planteado la necesidad de actualizar el reglamento de construcción del municipio, dado que cuenta con más de diez años de antigüedad, provocando que algunos de los temas se abordan de forma general y no se toquen aspectos particulares como la movilidad, impacto ambiental y cuidado del agua.