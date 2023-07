Camino destrozado, pesar para alumnos

El camino que conduce a la escuela primaria “Pedro F. Osorio”, en la comunidad de Buenavista, en San Juan del Río está en condiciones deplorables. El terreno es irregular, lleno de piedras y en temporada de lluvias se convierte en un río, lo que dificulta que los niños puedan trasladarse al sitio donde reciben educación, afirmaron padres de familia de esta localidad, quienes prefirieron no dar sus nombres.

Indicaron que el acceso a la primaria lleva años en estas condiciones, lo cual se ha vuelta en un tema prioritario para atender, porque, afirmaron, en cada ciclo escolar el número que niños que acuden a esta institución crece. Según los padres de familia, actualmente este plantel educativo atiende a más de 70 menores de edad, agregando que se trata de una escuela multigrado.

“Nuestra escuelita es una escuela pequeña, a lo mejor por eso no le hacen caso, verdad. Es una escuela multigrado, ahorita han de atender a poquito más de 70 niños. Y como se puede ver, pues el camino está destrozo, es pura piedra, a penas y puede uno caminar por aquí. Ahora, cuando llueve es imposible venirse caminando porque se hacen ríos. Como es de baja, pues toda el agua se viene para abajo y no deja pasar”, comentó una madre de familia.

Reiteraron que durante las épocas de lluvia es imposible transitar por el sitio. Incluso, afirmaron que cuando ocurre esta situación, los menores tienen que ser trasladados en vehículos para que lleguen a tomar clases. Agregaron que un hecho como este sucedió en 2021, cuando las fuertes lluvias que azotaron en el municipio impidieron el andar de alumnos, docentes y padres de familia.

Aseveraron que trienio tras trienio solicitan al Gobierno Municipal en turno la rehabilitación y mejora de este camino. Sin embargo, lamentaron que hasta ahora la petición no haya sido escuchada y el acceso a la primaria continúen en pésimas condiciones. Añadieron que también se han acerca a Gobierno del Estado y a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) para darles a conocer el tema.

“Pues sí, hemos hecho peticiones casi todos los años. Cada que hay gobierno nuevo en San Juan vamos con la esperanza de que nos escuchen y volteen a ver, pero pues no pasa nada. Y no nada más en este (gobierno), así han sido todos. Hemos estado insistiendo con el Municipio, con el Estado, con USEBEQ, pero no nos hacen caso”, dijo un padre cuya hija acaba de pasar a tercer grado.

Finalmente, apuntaron que la rehabilitación al camino se vuelve aún más urgente con la noticia de que en las instalaciones de la escuela primaria “Pedro F. Osorio” arrancarán las operaciones de la secundaria comunitaria de Buenavista. Por ello, hicieron un llamado a las instancias correspondientes para atender esta petición.