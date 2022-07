Cancelación de "La Pere" pegó a otomíes

La elaboración de vestimenta otomí como uno de los trajes típicos para la peregrinación de feligreses hacia el Tepeyac era una de las temporadas donde las artesanas de la zona indígena de Amealco de Bonfil, veían un repunte importante para su economía, sin embargo, en esta ocasión, nuevamente vieron vulnerados sus bolsillos, tras la suspensión.

Así lo expreso Emilia Bartolo, artesana de la comunidad de San Idelfonso Tultepec, quien refirió que anteriormente hacía hasta 80 trajes para mujeres y camisas bordadas para varones durante mayo y junio, y que incluso les daba trabajo a otras personas para poder sacar la demanda.

“Pues se cayeron las ventas, pensamos que si iba a haber peregrinación de Querétaro, muchos peregrinos de San Juan del Río, Tequisquiapan y de la ciudad de Querétaro nos mandaban a hacer estos trajes para irse a ver a la virgen, pero ahora no, y eso nos tiene preocupados”.

Foto: Dolores Martínez | El Sol de San Juan del Río

La artesana manifestó que esta condición los tiene preocupados porque de por sí, las ventas han estado bajas en la cuestión de la venta de trajes típicos, ya que ella es a lo único que se dedica, pero lamento aún más que hubo por lo menos 10 pedidos que se le vinieron abajo.

"Me habían mandado hacer cinco camisas para una familia entera, pero cancelaron la peregrinación y me dijeron que siempre no, yo me quedé con las tiras bordadas para colocar las a las camisas, ahorita pienso venderlas entre la comunidad, pero no las pagan a lo que es".

Emilia Bartolo puntualizó que el traje para las mujeres consta de un delantal de satín, una blusa bordada en pliegues, falda hasta los tobillos, y últimamente estaban pidiendo diademas como las de la muñeca Lele, y para el caso de los hombres, es una camisa tipo guayabera de manga larga o corta con los bordados de la cosmovisión otomí en los costados y en la parte frontal.