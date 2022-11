Casetas telefónicas afectan la imagen

Las casetas telefónicas de tarjeta que se encuentran por todo el municipio de San Juan del Río, pero principalmente por las principales calles del Centro Histórico, son inservibles, puesto que no venden ya las tarjetas para su servicio, están apagadas y en algunos casos fueron severamente vandalizadas.

Así lo dieron a conocer algunos de los locatarios de esta ciudad, al referir que por lo menos una de las casetas fue quemada desde hace muchos meses, misma que se ubica en la Avenida Benito Juárez, perímetro declarado como parte de la Ruta Real Tierra Adentro y Ciudad Patrimonio.

En un recorrido por EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, los entrevistados mencionaron que, estas casetas tienen por lo menos de 15 a 18 años en estos puntos, que fueron muy funcionales en esa época, y que funcionaban con tarjetas de 30, 50 y 100 pesos para el tiempo aire, sin embargo, que con el paso de los años quedaron obsoletas por el acceso a los teléfonos inteligentes.

Expusieron que, el clima, la lluvia, pero sobre todo el vandalismo ocasionó que estas casetas terminaran por apagarse, y que ahora sería importante que, mediante las gestiones del Gobierno Municipal se pudieran retirar, puesto que quitan espacio para la movilidad de los peatones y de las personas que deben desplazarse con bastón, silla de ruedas o andadera.

“Ya tienen muchos años que no sirven, en cualquier momento las van a desvalijar los chavos que delinquen, en aquellos años eran de mucha utilidad, pero después ya no, ahora también obstruyen las banquetas, por aquí por Palacio, se puede ver cómo se reduce. Hemos hecho peticiones para que las retiren, pero no tenemos respuesta, sería cuestión de que Telmex hiciera algo para su retiro”.

Por lo anterior, los vecinos dijeron que, lo más conveniente sería que se pudieran quitar esta infraestructura o hablar con la empresa para que puedan retirarlo y despejar las banquetas de las calles y avenidas.

MONEDAS

Ahora bien, para el caso de las casetas que funcionan con monedas, mediante el recorrido de esta casa editorial, se pudo dar cuenta que, algunas aun sirven todavía, pero que, algunas, también son víctima de mal uso, puesto que les han cortado los cables, quitado algunos botones e incluso les metido pedazos de papel o plastilina en el hoyuelo donde se ingresa el dinero.

Este panorama es en las casetas que se ubican a la altura del Mercado Benito Juárez, por Paseo Central y por Fernando de Tapia.