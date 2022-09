CATEM pelea representatividad

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), demandó la titularidad de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), de algunas empresas ubicadas en el municipio de San Juan del Río.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario general del organismo, Erik Osornio Medina, quien aseguró que la idea de buscar la titularidad de dos Contratos, es por la nula defensa de derechos laborales a favor de los trabajadores.

Aunque optó por omitir el nombre de las empresas hasta tanto no se resuelva la titularidad de representatividad, aseguró que se trata de dos factorías con una importante concentración de trabajadores, motivo por el cual consideró necesario velar por sus derechos laborales.

Precisó que la demanda de titularidad se encuentra ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, por lo que se esperan buenos resultados en beneficio de los trabajadores del sector empresarial sanjuanense.

“Hemos encontrado en algunas empresas de San Juan del Río como de Pedro Escobedo y de Querétaro, sindicatos que cobran cuota, que no los atienden, que el trabajador no conoce al líder, me reservo los nombres, pero en San Juan del Río traemos demandas de titularidad en dos empresas grandes, estamos trabajando con los trabajadores para poder afiliar el porcentaje que marca la ley y poder entrar a algunas empresas a representarlos”.

Erik Osornio refirió que durante sus encuentros con trabajadores se ha conocido de su malestar y desacuerdo con la representatividad que tienen con otros sindicatos, por ello, la iniciativa de representarlos para optimizar sus actividades y prestaciones laborales.



Consideró necesario dejar en manos y en libre decisión a los trabajadores para qué elijan a sus líderes sindicales, que no sean impuestos como en algunos casos se dio con este tipo de prácticas, de ahí el interés de pelear por la representatividad en dos empresas.

“Con el 30 por ciento de firmas de los trabajadores de una empresa, ya puede entrar un sindicato a representarlos aunque haya dos sindicatos o tres o más, ya que logremos tener el 30 por ciento eso ya nos permite solicitar una constancia de representación sindical para poder entrar a la empresa y asesorar a los trabajadores”.