Celebraciones a la Niña Blanca en Querétaro

Este culto misterioso y para muchas personas diabólico, data como hoy se le conoce desde mediados del siglo XX, sin embargo a decir de la antropóloga Katia Perdigón investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta) sus orígenes surgen en la época colonial donde la muerte era venerada y este ícono proviene de las danzas macabras y algunos diseños grecolatinos, y muy probablemente de ahí surja la presencia de la guadaña, el manto y la balanza, por mencionar algunos elementos que se pueden encontrar en las imágenes que colocan en los diferentes altares de culto a ella.

MITOS Y REALIDADES

*Su festividad se celebra desde el 01 y 02 de noviembre dónde millones de devotos realizan misas, rosarios, peregrinaciones y rezos para festejar su gran día.

*La Santa Muerte cobra con vida los favores. A decir de Eduardo Cortés quien tiene varias décadas siendo fiel devoto de ella, un estudioso de sus costumbres y todo lo que rodea a este místico culto, este menciona que no, “mucha gente considera que es mala por su aspecto huesudo y por los rumores que corren por las religiones seudocristianas en su afán por desvirtuar el culto, la satanizan e inventan todo tipo de mentiras ,cobrar con la vida de alguien si pides un favor es una mentira más ,mucha gente le pide favores a la virgen ,a San Judas a Cristo en la Cruz y también mueren y nadie dice que fue por pedir un favor”.

Otro de los tantos mitos que hay es que a la Señora se le utiliza para brujerías, males, amarres y entierros a lo que Azucena, “Madrina de la Santa” en la colonia 10 de abril lo desmiente “ella no es utilizada. Uno puede pedir lo que quiera, pero no se debe olvidar que mal se paga con mal, cuando vienen a mi negocio y me piden dañar a alguien, siempre les digo: ¿Sabes las consecuencias? Yo no trabajo mal, la niña es bondadosa y muy generosa cuando intercede por ti para un bien y es mejor no ponerla a prueba” aseveró.

*En las sagradas escrituras dice: “y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio” 2 Timoteo 1:10. Este versículo lo manifiestan los no creyentes para indicar que sólo Dios es dueño de la vida y la muerte, pues él la venció. En este sentido Enriqueta Romero “Guardiana de la Santa Muerte”, en la CDMX, refiere que todo se hace con la autorización de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. “Hay que pedir primero permiso a Dios, él es el chungón, vas tú y le pides su intersección para pedirle a la niña, no hay más”.

ELEMENTOS EN SU ALTAR

Tener un lugar para su culto es una tarea de amor y respeto, si se está decidido a poner un sitio especial para ella, este debe ser en un lugar alto y no tenerla escondida. Es importante saber que se colocará y que significado representa cada artículo que servirá de ofrenda para que ella esté contenta y siga intercediendo por quien cuida de su lugar.

IMAGEN DE LA SANTA MUERTE

Héctor Fabio, uno de sus fieles creyentes que además organiza sus rosarios y velaciones indica que la imagen una vez ingresada al lugar donde se colocará el altar se le debe dar la bienvenida, limpiarla con alcohol, poner tres veladoras,

Una negra, una blanca y una del color de la petición y se colocarán en triángulo. O bien llevarla con un iniciador para “curarla”.

VELAS

Las velas son la luz que se le brinda, dependiendo el favor a pedir será el color de cada una de ellas.

BEBIDAS

Se coloca una botella de vino, el de la preferencia del dueño del altar, se servirán dos copas, una para ser tomada por el ofrendado y la otra para la señora misma que se dejará en el altar, haciendo esto cada mes, sin dejar que la copa quedé vacía.

CIGARROS

Puede ser cajetilla, puro o pipa, cada mes se fumará uno frente al altar y se aventará el humo como purificación de este.

FLORES

De cualquier tipo y cantidad, pero estás no se deben dejar secar y si son de plástico no dejar que se pongan con polvo o sucias, pues son la ofrenda que se da para que esté contenta.

AGUA

Este elemento es fundamental, se debe dejar un vaso y estar pendiente de él, pues ahí se manifestará la niña, si está se enturbia es señal que hay mala energía y se debe reemplazar de inmediato, tirando el líquido fuera del hogar, de preferencia en un desagüe.

DULCES

Pueden ser manzanas, chocolates, dulces esto con la intención que te endulce la vida

INCIENSO

Sus olores en el copal purifican el ambiente, lo limpian y retiran malas vibras.

DINERO

Pueden ser monedas o billetes estos se colocarán de tres en tres y se dejarán todo el mes una vez llegado el tiempo se gastarán en comida para la familia y se colocarán nuevamente otros nuevos billetes, para que nunca falte dinero en el hogar.