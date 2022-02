Cinco amparos vs reemplacado

El gobernado del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, expuso que son alrededor de cinco amparos de los que tiene conocimiento que se han efectuado hasta el momento en contra del reemplacamiento, sin embargo, en estos no ha aplicado la suspensión.

En entrevista este 3 de febrero, señaló que la mayoría de estos cinco procedimientos emanan de afiliados al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo cual lamentó, al referir que hay un trasfondo político y no la finalidad de apoyar a los queretanos.

“Tengo entendido que solamente es por gente afiliada a Morena. Entiendo que están utilizando un momento que es complicado para la ciudadanía, creo que eso lo están utilizando para un fin político, no para un fin que le vaya bien a los mexicanos y queretanos. No sé si admitieron (los amparos) lo que si se es que no les concedieron la suspensión”.

El mandatario subrayó que de acuerdo con lo que ha transcendido sobre esta serie de amparos, es que en ninguno de los casos se ha podido aplicar una suspensión para efectuar el pago del reemplacado, y agregó que son más de 14 años que en la entidad no se hace este ajuste.

“A nadie nos gusta pagar impuestos, de verdad, pero tenemos que hacerlo, a mí me contrataron para tomar decisiones difíciles, teníamos 14 años sin reemplacarnos, imagínense, por ejemplo, cuántas veces no se vendió un coche y no cambiaron el propietario durante 14 años y se vemos las placas, lo buscamos y resulta que no era el dueño”, puntualizó.