Cocinamos Querétaro llega a mil beneficiarios

A cinco semanas del arranque de Cocinamos Querétaro, ha logrado beneficiar con alimento a mil personas en situación de vulnerabilidad en los municipios de Querétaro y San Juan del Río.

Tania Ruiz Castro, presidenta del Consejo Directivo de Prevención y Ayuda, A. C. del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río, se sumó a la coordinación de esta iniciativa que emprendió Rodrigo Velázquez.

“Ya son mil personas las que van beneficiadas, mil cajitas y esto no tiene una fecha de caducidad, no pensamos parar, creo que ahorita es cuando a la gente más le está pesando en los bolsillos, porque como lo he dicho, ya se gastó sus ahorros y la está pasando muy mal”.

Detalló que en el municipio de Huimilpan preparan los alimentos cada miércoles, día en el que se cocina un promedio de 50 kilos de proteína que se consigue junto con verdura, fruta y demás insumos, para lo cual se ha buscado que la sociedad participe con donativos, destacó que la mayoría de los donantes son de San Juan del Río.

Hasta el momento, han entregado alimento en comunidades como El Obraje, ubicada en el municipio de Querétaro, localidad que destacó, se encuentra entre colonias con mejor situación económica, sin embargo, los habitantes presentan marginación y pobreza que debe atenderse, es por eso que las entregas de noviembre serán en esa zona.

Indicó que cada mes se atenderá una localidad distinta, ejemplificó con octubre, mes en que se llevó el beneficio a San Pedrito Peñuelas; mientras que en San Juan del Río se han repartido la mitad de alimentos en la estación de Bomberos y el resto en hospitales, durante las siguientes semanas proyectan salir a comunidades.

Aclaró que no es una labor que tenga tintes políticos, recordó que desde hace años es partidaria de llevar a cabo labor social y sensibilizar a la sociedad, en este caso, en colaborar para mitigar la afectación económica generada por la pandemia de Covid-19.