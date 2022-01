Consulta de revocación de mandato está contaminada, dicen

Graciela Juárez Montes, diputada local del PRI, adelantó que no participará en la consulta de revocación de mandato pues consideró que este ejercicio está “distorsionado y contaminado” al no ser una solicitud de la ciudadanía.

La diputada presidenta de la comisión de participación ciudadana indicó que este tipo de ejercicios deben ser promovidos por la ciudadanía.

Local Querétaro supera firmas de apoyo para la consulta

“Cuando viene de la ciudadanía qué padre que la ciudadanía pueda tener esa oportunidad de participar y de alguna manera incidir en las decisiones del gobierno, pero me parece que se ha distorsionado, contaminado el tema de la revocación de mandato, me parece que no es una cosa seria. No, no, no, por supuesto que no”, dijo.

Reiteró que el “plus” de la participación ciudadana está relacionado con la oportunidad de brindar espacios de participación a las personas, por lo que insistió en que la consulta que se llevará a cabo el 10 de abril está “amañada” por el mismo gobierno federal.

“Sin duda todos los mecanismos de participación son buenos, cuando ya se amañan, cuando ya vienen con jiribilla, ahí me parece que es donde se pierde el sentido real, el objetivo real de los mecanismos que tenemos de participación ciudadana”, añadió.

Local Zoon Politikón | Revocación de mandato: el capricho presidencial

Cuestionada sobre la posibilidad de reformar la ley actual para establecer los mecanismos para impulsar este ejercicio de revocación de mandato al gobernador de Querétaro, la priista mencionó que podrían organizarse varias mesas de trabajo para “rescatar” los mecanismos de participación en la entidad.

“Estamos trabajando en algunos acercamientos y temas en razón, la idea es poder tener mesas de trabajo, rescatar esos mecanismos de participación, pero, vuelvo a repetir, son buenísimos, considero de suma importancia la participación de la ciudadanía siempre y cuando sea real, que no se contamine con otros temas”, concluyó.