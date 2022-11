Crecen usuarios de la medicina tradicional

Derivado de la pandemia de Covid-19, el número de usuarios de la fitoterapia o medicina tradicional a base de plantas incrementó en hasta un 40 por ciento, esto debido a que las personas han buscado otras opciones para mejorar su estilo de vida y con ello alternativas para atender algún padecimiento que presenten, afirmó el médico general y ozonoterapeuta, Erik Nino Carreón Villanueva.

Aseveró que la medicina convencional se ha visto rebasada en los últimos años, pues los medicamentos con los que se tratan algunos padecimientos se han vuelto en ocasiones insuficientes para ello. Ante esta situación, apuntó, las personas han buscado y encontrado alternativas naturales para el tratamiento de las enfermedades que puedan presentar.

“Lo que estamos haciendo es volver a nuestros orígenes (…). Derivado de la pandemia, yo me atrevo a decir que quienes buscan este tipo de medicina incrementó entre un 30 o 40 por ciento. Es muchísima la gente que ya no se extraña de decir ‘tomé un cítrico o una hierba diariamente para cuidarme y cuidar mi estilo de vida’. La gente ya viene con la idea de que ya no se le van a dar pastillas, sino minerales y algunas hierbas”, comentó.

Local Impulsan conocimiento de la medicina tradicional

Puntualizó que la mayoría de las personas que socorren a esta medicina natural presentan padecimientos como cáncer, diabetes, hipertensión arterial, individuos que padecen de dolores por diferentes circunstancias, así como sangrados, miomas, dolores de cabeza e infecciones diversas.

Indicó que si bien en algunas ocasiones la medicina tradicional a base de plantas se visto un tanto renegada, hoy en día se han llevado a cabo estudios, investigaciones y publicaciones que demuestran de manera científica los beneficios de utilizar la herbolaria para el tratamiento de algunos padecimientos.

Foto David Valdez / El Sol de San Juan del Río

En ese sentido, detalló que hace falta que las personas tengan más conocimiento sobre esta medicina tradicional a fin de que conozcan los beneficios que ella conllevada. Añadió que además de ser natural este tipo de tratamientos a veces resultan mucho más baratos que algunos otros medicamentos procesados en laboratorios.

Finalmente, sostuvo que si bien la medicina tradicional a base de plantas es una opción para aquellas personas que así no deseen, a veces también es fundamental y necesario combinarla con la medicina convencional. “Quizá están pensando que la medicina de este tipo lo cura todo, pero uno tiene que ser muy transparente en que se tiene a veces que combinar y la medicina alópata no está mal, también es una excelente alternantica junto con esta medicina tradicional”, concluyó.