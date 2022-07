Denuncian tiradero ilegal de basura en Casa Blanca

En días pasados se detectó que una de las entradas de la comunidad de Casa Blanca está siendo utilizada como tiradero de basura. Actualmente, la acumulación de estos desechos en la zona ha provocado la proliferación de malos olores y la presencia de un número considerable de moscas, informó el subdelegado municipal, Luis Alberto Ibarra Hernández.

Indicó que el tiradero se encuentra en el acceso a la comunidad que se ubica sobre la carretera 57. Asimismo, agregó que no es la primera vez que aparecen tiraderos de basura al aire libre en la comunidad, meses atrás se había detectado el problema en otros puntos. En aquella ocasión, dijo, se realizó un llamado a los pobladores para evitar que colocaran su basura en espacios públicos.

“Detectamos que están usando uno de los accesos como tiradero clandestino de basura. A mí me lo reportaron hoy, pero ya tiene varios días, ya tiene días este tiradero de basura. Ya había habido varias ocasiones más donde nos habíamos dado cuenta de otros tiraderos (…). Les hemos dicho a los vecinos que no dejen su basura en cualquier lugar, pero lamentablemente la gente no entiende”, comentó.

Refirió que la presencia de este tiradero de basura sobre una de las calles más transitadas de la localidad es un problema a la salud pública, pues además de los malos olores y la plaga de moscas que pueda formar, también puede generar la proliferación de ciertas bacterias que pueden provocar que la gente contraiga alguna enfermedad o infección.

Finalmente, reiteró el llamado a la población para que no depositen sus desechos en espacios públicos de la localidad. Añadió que es necesario crear consciencia sobre medidas para el cuidado del medio ambiente, así como poner el ejemplo a los menores de edad.