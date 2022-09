Desarrollan gelificante a base de nopal

Un gelificante mexicano para su uso en Biotecnología Vegetal es desarrollado por Arantza Elena Sánchez Gutiérrez -alumna del Doctorado en Ingeniería de Biosistemas- como parte de uno de los 16 proyectos estudiantiles del cuarto Fondo para el Fomento de la Cultura Emprendedora 2022 de la Facultad de Ingeniería (FI), en la categoría Soberanía Alimentaria, motivada por brindar una alternativa a los insumos importados para cultivos in vitro.

Asesorada por el especialista, Genaro Martín Soto Zarazúa, la propuesta consiste en aprovechar las pencas de nopal que son descartadas para venta y consumo; así, por medio de la extracción de su pectina y mucílago (hidrocoloides) se elabora un tipo de goma que sustituye parcialmente el agar de algas marinas rojas (que es una goma o mucílago originario de Asia) empleado para los cultivos in vitro y, con ello, reducir significativamente los costos de producción, lo anterior debido a sus características viscosas y gelificantes.

“Las plantas in vitro crecen como en geles, bajo condiciones de laboratorio y en recipientes de vidrio o plástico; esta técnica es muy cara por el agar, es casi el 70 por ciento del costo de esta biotecnología vegetal. Claro, hay investigaciones que se han dedicado a buscar agentes naturales y otro tipo de gomas para sustituirlo y he visto que no lo hacen totalmente, por eso intenté usar estos hidrocoloides del nopal y dar una opción nacional”, señaló la universitaria.

Hasta el momento, ya se probaron el mucílago y pectina con el cultivo in vitro de orquídeas y chiles para verificar su gelificación. Lo siguiente será evaluar las características que estos hidrocoloides le den a estas plantas.

Arantza Sánchez subrayó que su participación en Cultura Emprendedora le permitió competir en el Heineken Green Challenge 2021 -un concurso impulsado por Heineken México e INCmty, que reunió a expertos y emprendedores en prácticas de agricultura sustentable- y ser parte de los 70 finalistas; de los mil 300 proyectos participantes.

“Me enorgullece que hayamos logrado resolver la problemática de las mermas nopaleras y que podríamos transferir esta tecnología para obtener subproductos para industrias de mayor importancia y con ello beneficiar a los agricultores del nopal. Es importante participar en este tipo de convocatorias; no solo para que te conozcan, sino porque desarrollas habilidades de divulgación de la ciencia”, finalizó.