Floricultores de San Juan del Río descartan Feria de las Rosas este año en la comunidad de El Organal derivado de la pandemia por Covid-19 y sus distintos estragos, informó el representante legal de la Unión de Productores de Rosas El Organal S.P.R de R.L., Jesús Cruz Anaya.

Mencionó que si bien el escenario B facilita un poco más la labor de los productores de rosas de dicha comunidad, aun se prohíbe llevar a cabo eventos masivos y de concentración para evitar contagios del virus, por ello, la mayoría prefiere evitar mayores pérdidas con la inversión que se requiere para el evento.

Este año sería el segundo consecutivo en que no se desarrollaría la Feria de las Rosas para evitar riesgos a la salud pública, evento que tradicionalmente se llevaba a cabo en el mes de mayo, pero con anticipación se realizaban los preparativos, hecho que al momento no se tienen por la misma situación.

“Esperemos que esto empiece a acomodarse un poquito porque si no, nos va apegar fuertísimo porque en mayo es cuando se capitalizan la mayor parte de los productores, porque es cuando se hace la mayor venta de rosas por el Día de las Madres, sobre todo porque además no tendremos Feria de las Rosas, aun no es tiempo”.

Finalmente dijo que los productores de rosas no la están pasando nada grato con las ventas bajas de flores, sin embargo, se espera que conforme transcurra el 2021 se vaya mejorando el panorama a fin de continuar en sus labores de producción y comercialización.