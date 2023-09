Deshecha carretera que va a Huichapan

Múltiples baches y de profundidad considerable es lo que se puede encontrar cuando se transita sobre la carretera federal 45 San Juan del Río-Huichapan, situación que deja entrever el olvido total que las instancias competentes han tenido de esta vialidad que conecta los estados de Querétaro e Hidalgo, afirmaron automovilistas que de manera frecuente circulan sobre este sitio.

Alejandro, habitante de la comunidad de Cazadero, señaló que son notorias las pésimas condiciones en las que se encuentra esta carretera, pues en varios puntos el asfalto está severamente dañado, con grietas y baches, algunos de ellos de dimensiones y profundidad considerable.

Precisó que los tramos donde hay más deterioro se encuentran a la altura de Cazadero, especialmente en el puente que ubicado en las inmediaciones de esta zona. Además, añadió que las malas condiciones se presentan en ambos sentidos, lo que en ocasiones dificulta la movilidad de quienes transitan por esta vialidad.

“Que yo recuerde la carretera ya lleva unos años así, en esas condiciones. Creo que lo más feo se ve cuando empiezas a llegar acá a Cazadero. Ya cuando te acercas, empiezas a ver que el pavimento está botado, hay muchos baches y no se diga en el puente, ahí los baches están enormes. Para alguien que no conoce el camino, pues fácil puede caer y más si viene de noche porque, pues no los ves. La verdad, si están peligrosos”, comentó.

Además de dificultar la movilidad por esta carretera, otras de las consecuencias que traen consigo las condiciones de esta vialidad, es el daño que puede causar a vehículos que llegan a caer. Algunos automovilistas que circulan por esta carretera han referido que sus unidades motoras se han averiado tras haber caído en uno de estos desperfectos.

Juan Carlos es uno de los automovilistas cuyo vehículo se vio estropeado luego de pasar por encima de uno de los baches que hay en este sitio. Relató que al transitar por esta carretera de noche, no se percató del bache y cayó en él, lo que provocó que la suspensión de su vehículo se viera dañada.

“Veníamos de regreso de una boda, mi esposa y yo. La verdad no frecuentamos circular por esa carretera porque nosotros vivimos en otro lugar. En aquella ocasión veníamos de regreso para San Juan, tomamos el puente y como ya era de noche no vimos el bache y pues caímos en él, se sintió que está muy grande; y pues bueno, el resultado fue que la suspensión del coche se dañó y a desembolsar dinero para arreglarla”, contó.

Ante ello, personas que transitan por esta carretera hicieron un llamado a las instancias competentes para intervenir de manera inmediata y realizar los trabajos correspondientes para la rehabilitación de la misma.