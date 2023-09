Desmienten sobre riña al interior del CBTis 145

La directora del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTis) No.145 de San Juan del Río, Claudia Revuelta Zúñiga, desmintió las versiones de madres de familia que apuntaban que un joven estudiante había sido agredido hasta quedar inconsciente durante una riña suscitada, presuntamente, al interior del plantel educativo.

A decir de la directora de la institución, el movimiento de las corporaciones de emergencia que se tuvo al exterior del plantel derivó de un accidente que tuvo una maestra a las afueras de la escuela, cuando se dirigía hacia su casa.

Policiaca

En ese sentido, negó que durante el jueves se haya presentado una riña al interior del CBTis No.145, desmintiendo de esta manera las versiones que madres de familia reportaron sobre el supuesto hecho.

“Es mentira. Lo que sucedió, porque vino protección civil y una ambulancia, es que una maestra se cayó afuera de la escuela, ya rumbo a su casa, porque se le bajó la presión. Eso fue lo que sucedió. No hubo riña de alumnos, no hubo riña de nada, no hubo nada”, subrayó en entrevista con EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO.

Precisó que durante el accidente que sufrió la maestra no había ningún padre de familia presente, solo algunos alumnos de la institución, quienes fueron testigos del hecho. Además, manifestó que el reporte de la situación fue levantado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Con ello, aseguró que como directora no tiene nada que ocultar.

Finalmente, reiteró que durante el día de ayer no se registró ninguna riña al interior del plantel, sosteniendo que los cuerpos de emergencia se movilizaron para atender a la docente que sufrió el accidente.