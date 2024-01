Desplegaron operativo por regreso a clases

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) desplegó un operativo en 32 instituciones educativas del municipio de San Juan del Río para salvaguardar y vigilar el regreso a clases de miles de alumnos. La acción se ejecutó en dos turnos y en coordinación con los comités de padres de familia, dio a conocer el titular de la corporación, Ángel Rangel Nieves.

Señaló que para este operativo se desplegaron alrededor de 70 elementos, algunos de los cuales tuvieron presencia en uno de los 32 planteles que formaron parte del esquema. Aunado a ello, mencionó que en otros casos la SSPM se organizó con los comités de padres de familia para autorizar algunos cierres de vialidad, así como brindarles el equipamiento y material necesario.

Subrayó que en lo que resta del ciclo escolar, continuarán trabajando con el programa denominado “Escuela segura”, donde una de las directrices centrales es la participación de los padres de familia y de las escuelas.

“Cubrimos 32 instituciones, esto lo vamos a hacer en dos turnos a partir de este día. Algunos los estamos haciendo de manera presencial, (en) algunos otros nos hemos organizado con el comité de padres de familia para poder autorizar sus cierres, equiparlos con cintas, con caramelos, con conos, con paletas y vamos a seguir trabajando con este programa que se llama ‘Escuela segura’, en donde lo más importante es la participación de los padres de familia y de las autoridades escolares”, comentó.

Por otra parte, destacó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no recibió ningún reporte por actos de vandalismo o robo que se hayan cometido durante el periodo vacacional en alguna escuela. Refirió que existe una relación estrecha con el Departamento de Servicios Regionales en San Juan del Río de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), con quien se tratan estos temas.

Asimismo, mencionó que durante el periodo vacacional se activaron en alrededor de 50 ocasiones las alarmas que se instalaron en diversos planteles del municipio. Puntualizó que cuando sucedía esta situación, elementos de la corporación de seguridad se desplegaban al sitio referido para cerciorarse de lo que ocurría. Dijo que en todos los casos se verificó que no hubo actos delictivos.

“Tenemos una coordinación tanto con padres de familia, como con directivos escolares. Alarmas que se activaban y nos llegaban a C4, se estuvieron atendiendo, se estuvo verificando que no se trata de un acto vandálico o delictivo y se procedía a apagar la alarma (…). Yo creo que no menos de unas 50 veces se activaron, pero no tuvimos ningún incidente”, subrayó.