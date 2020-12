DIF entregará juguetes en Día de Reyes

Angélica Díaz Martínez, directora del Sistema Municipal DIF, confirmó que debido a la pandemia por Covid-19 este año no se llevó a cabo la colecta de juguetes, sin embargo, habrá entrega, aunque en menor cantidad.

Debido a la pandemia de Covid-19, las condiciones no fueron aptas para efectuar las colectas de cobijas y juguetes que el DIF de San Juan del Río realiza cada fin de año, motivo por el que se buscaron opciones para llevar estos beneficios a la población más vulnerable, ya hubo entrega de cobijas aportadas por los gobiernos estatal y municipal.

Respecto a la entrega de juguetes, Díaz Martínez dijo que habrá un ejercicio similar al que se hizo con las cobijas, a efecto de que niños de las comunidades más vulnerables reciban un juguete.

“Va a ser la misma dinámica, no va a haber colecta de juguetes, no vamos a tener nuestro juguetón, vamos a llegar sí, a algunas comunidades, todavía no sabemos cuáles son”.

Refirió que la presidenta del Sistema Municipal DIF, Magdalena Ruiz Pérez, manifestó que no se debía dejar que pase desapercibido el Día de Reyes Magos, razón por la que el 6 de enero, niños de algunas comunidades recibirán juguetes.

En más información, señaló que con la entrega de cobijas concluyeron las actividades del DIF de este año, dijo que las oficinas están abiertas, pero ya no habrá otra entrega, pues los juguetes se repartirán en 2021.