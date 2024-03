Disminuyen ventas para canteros de Escolásticas

Desde hace un año, las ventas de los canteros de Escolásticas, en el municipio de Pedro Escobedo, han ido a la baja; lo anterior debido a diversos factores, desde la falta de inversión en la construcción, hasta la poca promoción que se ha hecho de esta localidad, afirmó Miguel Trenado Bocanegra, artesano y escultor que cuenta con su taller en esta comunidad escobedense.

Refirió que la venta de piezas para la construcción, decorativas y otros productos ha disminuido en hasta un 30 por ciento durante este último año, aseverando que este fenómeno ha tenido un impacto en la mayoría de talleres que se ubican en esta localidad de Pedro Escobedo. Además, apuntó que, en algunos casos, canteros han dejado de exportar sus creaciones al extranjero.

Aseguró que esta situación podría deberse a diversos factores, entre ellos que las personas han frenado sus inversiones para construir con este tipo de material, hasta la poca promoción que se ha hecho del sitio.

“El trabajo se ha bajado bastante. De un año para acá como que el trabajo ha andado flojo. Yo me dedico a esto, parte de mi familia y conocidos también, y para todos ha estado igual, la verdad. Ahorita no se está vendiendo tanto ni se está exportando, entonces, pues ha sido un año medio complicado para nosotros (…). Pues haciendo número, yo creo que las ventas sí han estado un 30 por ciento abajo en este año”, comentó.

Afirmó que durante este mismo periodo se ha observado una disminución de las personas que visitan la comunidad con el fin de comprar los productos que elaboran con canteros. Insistió en que esto podría responder a la falta de promoción que se hace del lugar. Inclusive, recordó que durante este 2024 no se desarrolló la tradicional Feria de la Cantera en Escolásticas, factor que también contribuyó para alejar a la comunidad de los reflectores.

“Ya los clientes no entran tanto, cada vez son menos. Hemos observado que ahorita casi no va tanta gente como antes. O sea, antes nos buscaban, iban mucha gente y se iba de taller en taller para buscar el trabajo que le gustara, pero ahorita ya son contando. Yo creo que es por lo mismo, a lo mejor la gente no tiene dinero ahorita para invertir o también, hay que ser sinceros, ahorita le falta mucha promoción al pueblo”, subrayó.