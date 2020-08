Disminuyó trabajo para arquitectos

Lucía Romero Gallegos, presidente del Colegio de Arquitectos de San Juan del Río, comunicó que la emergencia sanitaria por Covid-19 ocasionó disminución en el trabajo de este sector, que de forma paulatina se recupera luego de la suspensión de actividades.

Detalló que al inicio de la pandemia, los arquitectos colegiados experimentaron disminución en la demanda de servicios, por lo que hubo menos empleo para este sector, sin embargo, una vez que la industria de la construcción fue señalada como actividad esencial, hubo una ligera recuperación.

Local Afectados 30% de empleos para jóvenes

“De cierta forma sí se vio disminuido, en general, el trabajo porque obviamente hubo actividades no esenciales que no se pudieron realizar y las empresas de concreto no lo podían vender, entonces sí se vio afectado, porque la construcción es una actividad no tan esencial como un doctor o alimentación”.

Indicó que al igual que a todo mundo, la pandemia es una situación sin precedente para la cual no se está preparado, sin embargo, el gremio de arquitectos fue de los menos afectados, ya que a pesar de tener baja demanda, no hubo algún socio del Colegio que haya externado haberse quedado totalmente sin trabajo.