Elecciones 2021 | Una campaña única e inolvidable

Recuerdo que hace muy poco tiempo, el presidente del Partido Redes Sociales Progresistas en Querétaro, sin conocerlo personalmente, llamó a mi celular para pedirme que me reuniera con él, acudí a la cita en un céntrico restaurante de la capital y me ofreció ser el candidato de ese partido de nueva creación para la Gubernatura, me agrado, agradecí la invitación y durante la plática le formulé tres condicionamientos para que realizara mi registro.

Le comenté que no aceptaría dinero público ni participaciones económicas privadas; que no ocuparía una oficina en las instalaciones del partido y por último que no se me limitara para expresarme con libertad. El dirigente aceptó y lo demás es historia.

Recorrí los 18 municipios, escuché con mucha atención los reclamos de la ciudadanía que los resumo en la inseguridad que padecemos los habitantes de Querétaro, la pésima procuración e impartición de justicia, así como la deficiencia en los servicios de salud, agua insuficiente, no potable, cara; pésima calidad en la educación de los menores de edad, así como el maltrato y desatención sistemática de los servidores públicos municipales y estatales.

Todos los días aprendí algo nuevo que me motiva e impulsa a continuar la lucha por la participación ciudadana en la administración pública con independencia del resultado electoral.

Me percaté de lo sucio que se maneja la política en nuestro país; observé el derroche inmoderado de dinero público en propaganda política que en pocos días será basura electoral contaminante y me alegra ser el único candidato para Gobernador de Querétaro y quizá en el País que solo comprometí y utilice mi patrimonio, a través de la obtención de un crédito bancario por doscientos cuarenta mil pesos.

Es ofensiva la inequidad y violación a las disposiciones legales por parte de los partidos con mayor representatividad en el Estado y la complicidad de la autoridad electoral federal y estatal, al igual que la parcialidad de muchos medios de comunicación que descaradamente venden sus servicios informativos al mejor postor que publican solamente la postura de quien les paga.

Debo confesar que lo que más llamó mi atención, fueron los dos debates organizados por el Instituto Electoral en donde advertí con sorpresa la falta de preparación de las y los candidatos que no tuvieron la capacidad de forma espontánea para responder a las sencillas preguntas que les formularon las moderadoras, al grado que a los “aparentemente” más favorecidos por las encuestas pagadas por los partidos con dinero del pueblo (PAN y MORENA), los tuvieron que corregir en más de una ocasión.

Es injustificable que el partido en el poder, así como los demás que, en menor escala, se niegan a dejar atrás la ilegal práctica de la compra del voto mediante el regalo de dinero y/o productos de mala calidad a los votantes ignorantes, pero todo lo expuesto provocó en mi persona mayor convicción para continuar participando y abonar al “despertar ciudadano”.