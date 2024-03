Empresa de biodiésel incendiada en Tequisquiapan será suspendida de manera indefinida

La empresa de biodiésel que explotó en la comunidad de Las Corraletas, Tequisquiapan, será suspendida de manera indefinida, informó Antonio Mejía Lira, presidente municipal de Tequisquiapan.

El alcalde confirmó que hubo cuatro personas lesionadas y una con quemaduras en un 80% de su cuerpo, la cual se encuentra estable.

Local Suspenden a 6 empresas por daño ambiental en El Marqués

“Las que ustedes ya conocen fue una acción oportuna sin incidente de fallecidos, que es lo más importante, se evacuó a las personas en su momento con oportunidad y hay cuatro lesionados y uno herido con 80% de quemadura en su cuerpo”, dijo.

Recordó que dicha bodega se encontraba suspendida de manera provisional desde el pasado 15 de marzo, esto debido a que protección civil detectó irregularidades en la empresa, las cuales estaba subsanando.

“Este espacio el día 15 de marzo fue preventivo y una suspensión provisional precisamente porque protección civil había visto algunas irregularidades que no concuerdan con el protocolo y se estaba subsanando precisamente. El tema del tanque que estaba soldando precisamente la persona que fue la que salió quemada. ¿Y hay sanción? No, pues claro, claro, debe de haber sanción y no solo sanción, sino una suspensión indefinida”, apuntó.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Mejía Lira enfatizó que habrá una agravante en el caso por el hecho de seguir operando, debido a que la empresa se encontraba suspendida desde hace más de 10 días.