En abril culminarán los trabajos en la carretera 57

Será para el mes de abril cuando se logre la culminación de los trabajos de reparación en la autopista 57, en el tramo de Palmillas a Loma Linda, informó Gabriel López Urban, residente Federal de la obra a cargo de Banobras y que supervisa los trabajos que se efectúan a partir del kilómetro 157 al 166.

Recordó que ante los retrasos que se registraron, fue necesario hacer un convenio para ampliar el periodo de entrega, contemplando que sería durante el mes de febrero cuando se entregaría el proyecto, sin embargo reconoció que el plazo resultó insuficiente, por lo que fue necesario hacer un nuevo acuerdo en el que se garantiza que será en abril la finalización.

“Se realizó un convenio para entregar el 14 de febrero, pero ese convenio también nos va a ser insuficiente, vamos a terminar al 100 por ciento con todos los trabajos incluyendo el puente, la última semana de mayo o la primera de abril” aseveró.

En ese tenor Gabriel López aseguró que ya no existe ningún riesgo de que se genere un nuevo retraso ya que algunos problemas de logística en los trabajos de los puentes que pasan sobre Boulevard Hidalgo, habían sido los retos a superar, no obstante al quedar resuelto dicho problema, ya no existen motivos para pensar en periodos de alargue adicionales.

Aseveró que en relación a los trabajos en la superficie de rodamiento, se verán concluidos en no mas de un mes, cumpliendo con los periodos normales de entrega ya que se tienen avances considerables, donde solo hará falta la introducción de las defensas metálicas y los dispositivos de seguridad, mismos que terminarían de ser colocados en fechas similares a la conclusión del puente.

En ese tenor, detalló que las secciones de la superficie de rodamiento que hacen falta empatar, ya se han iniciado a cubrir, pues especificó que la maquina que se utiliza, abarca una longitud de siete metros y medio, lo que implicó que la vialidad se realizara en dos partes, hecho por el que garantizó que en breve se verán concluida la totalidad de de la vía.