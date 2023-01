En Laguna de Vaquerías exigen solución ante escuela sin docente

Desde septiembre de 2022 uno de los dos grupos de primer grado de la Telesecundaria “Adolfo López Mateos”, de la comunidad de Laguna de Vaquerías, no cuenta con docente, lo cual ha mermado la educación de alrededor de 29 alumnos de este plantel, denunciaron madres de familias de esta institución educativa, quienes solicitaron mantener el reserva su identidad por temor a represalias.

Aseguraron que durante el último trimestre de 2022 se sostuvieron algunas reuniones con personal de la Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) para solicitar la asignación de un docente a dicho grupo. Sin embargo, apuntaron, esta instancia no ha brindado respuestas a las peticiones, de manera que al día de hoy los alumnos continúan sin recibir clases.

“Este problema lo tenemos desde septiembre, cuando se fue la maestra que atendía a este grupo. Cuando regresaron a clases presenciales ella vino solo unas semanas y se fue, desde ahí ya no ha habido maestro para nuestros hijos. Hemos tenido varias reuniones con gente de USEBEQ, nos dicen ya van a mandar a alguien y nada (…). En ese grupo son 29 jóvenes los que afectados por esta situación”, declaró una madre de familia.

Refirieron que la última reunión que sostuvieron con personal de la USEBEQ fue a principios de diciembre pasado, donde, según las madres de familia, dicho personal se comprometió a enviar un docente antes de salir de vacaciones, el cual regresaría en enero para continuar y finalizar el ciclo escolar. No obstante, señalaron, los 29 alumnos continúan sin maestro.

Ante esta situación, dijeron que durante estos meses el director del plantel educativo es quien de manera ocasional da clases a dicho grupo, pero esto, aseguraron, es de manera intermitente, pues dicho personaje tiene que salir de la telesecundaria para atender aspectos relacionados a la dirección.

“La persona que vino de USEBEQ se comprometió que iban a mandar una maestra antes de salir de vacaciones y que se comprometían que para regresando enero la maestra iba a seguir y que no nos iban a dejar sin maestra pero resulta que no ha llegado (…). Antes de irnos de vacaciones el director, cuando podía él, los estaba atendieron, pero a veces no está y ellos requieren de su maestra porque él no puede estar haciendo clases y hacer su labor como director”, mencionó otra de las mujeres.

Finalmente, hicieron un llamado a la USEBEQ para que la instancia tome cartas en el asunto y brinde una respuesta pronta a esta situación, toda vez que son más de tres meses donde los 29 alumnos de la Telesecundaria “Adolfo López Mateos” no reciben su educación, lo cual, aseguran, merma sus aprendizajes.