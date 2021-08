“Entrego un estado en paz y próspero”: Francisco Domínguez

Pese a pendientes que quedan por concretar, como los ejes estructurantes de transporte público concesionado, Francisco Domínguez Servién destaca como saldo del sexenio que, “por la vía queretana”, se construyó un estado tranquilo, en paz y próspero que es ejemplo para todo el país.

A 40 días de entregar el poder, el gobernador saliente reta “a que contrastemos a Querétaro con el estado que quieran en el sector que me digan”, ya que en 6 años se logró formar a la mejor policía del país, a tener un mejor sistema de salud e instalaciones educativas y a desarrollar la “mente factura” más que la manufactura.

Explicó que la “vía queretana es el que no pide, sino el que da “y así todos aquí hemos entendido que el que estudia, el que trabaja, es el que da: lo puedes aportar con trabajo y ahí están los resultados, somos un estado que tenemos de las economías más importantes del país”.

Aunque deja a las queretanas y queretanos juzgar si lo hizo bien o mal, “decir cómo hice las cosas”, Domínguez insiste en el logro de poner en ceros la deuda pública sin paralizar al estado ni dejar de atender la pandemia del Covid-19, construyendo incluso hospitales, además de profesionalizar los sistemas de seguridad y justicia con tecnología e inteligencia.

También está el avance del sector automotriz, donde Querétaro se ha convertido en el principal vendedor de autopartes “y no de calaveritas y esas cosas”, aclara Pancho, sino productos de alta especialidad.

“No tenemos una sola armadora de autos y somos el mayor productor y el primero o segundo exportador de autopartes a Estados Unidos de alta especialidad y esos son los bien pagados”.

De política, salud, educación y justicia nos habló el gobernador en la histórica Sala de Cabildos de Palacio de Gobierno, a unos pasos del lugar donde -dicen- Josefa Ortiz de Domínguez orquestó la confabulación de Independencia, en plena recta final de su mandato.

EL DESARROLLO

Sobre el desarrollo que da auge a Querétaro como uno de los estados preferidos para migrar, el gobernador afirma que “Yo me pongo a debatir con quien quieran, que contrastemos a Querétaro en cualquier materia.

“Y hoy tenemos un gran estado que, vienen de fuera y se quieren quedar a vivir en Querétaro, y ya hay ‘N’ número de memes que dicen ‘no, ya, ya somos suficientes…’. Eso a mí me da mucho gusto, que la gente quiera venir a vivir a un estado en paz, tranquilo, próspero, un estado que tiene empleo, que tiene educación, eso fue lo que hemos construido en esta vía queretana”.

¿QUÉ VAS A EXTRAÑAR?

- Ahora que dejes de ser gobernador…

- “Yo creo que el ritmo, el acelere del día a día, de las decisiones, de las tareas, de todo porque creo que el domingo informé los resultados que, finalmente, ahí están y los queretanos hasta el primero de octubre habrán de decir cómo hice las cosas”.

TODO EN UNIDAD

En su sexto informe Domínguez bautizó los resultados de su sexenio como “la vía queretana”, una forma de hacer las cosas en unidad y con buena política que redundó en un voto abrumador por la continuidad.

Al respecto, el mandatario asegura que “nadie tiene absoluta verdad, pero pensar diferente y proponer diferente no te hace enemigo, que no por ser de partidos diferentes no puedes generar acuerdos y yo fui muestra con el presidente López Obrador de que sí puedes trabajar con las diferencias.

“A pesar de los recortes presupuestales en estos 3 años de su gobierno, los queretanos demostramos que con disciplina y orden en las finanzas no solo podemos sacar adelante los proyectos de Querétaro sin detener el gasto y los programas, sino que pagamos la deuda y volteemos a ver la deuda de otras entidades cómo están y la de Querétaro es cero”.

¿Y QUÉ LE FALTA A QUERÉTARO?

“Me comprometí también a transformar el transporte público, que nadie se había atrevido a tocar, y no me costó trabajo el eje estructurante Constituyentes 1917, con ese carril confinado y sus estaciones, pero el segundo eje ya me empezó a costar trabajo: Avenida de la Luz.

“El tercer eje, Menchaca, no, bueno… yo les llamaba reuniones de crisis, aquí en una oficina. Total, nos pararon el eje en su momento, pero hoy puedo decirte que todo ese eje de Menchaca la gente está muy contenta y luego (el cuarto) el eje de Pie de la Cuesta, pues otro gran problema.

Explica el gobernador que le faltaron 3 ejes de transporte por concretar para todo el sistema, pero que lo más importante es que el usuario entienda “que los camiones no son del gobierno, son de los concesionarios”, igual que los choferes y la logística de las rutas.

“Nosotros presionamos, es una tarea de día a día que hay que mejorarlo y que a lo mejor es algo que dejo pendiente, porque sí faltan los 3 tres ejes estructurantes y que no pude consolidar con el pago con tarjeta”.

PASARON 57 AÑOS

Sobre los avances en Salud, dice que “también por la vía queretana” se construyó el nuevo Hospital General. “Tuvieron que pasar 57 años para que alguien decidiera apostar por la construcción de un nuevo hospital. La gente quiere salud pública de calidad y ahí hay 33 especialidades, totalmente equipado, con médicos, mujeres y hombres, camilleros, enfermeros, todos los que trabajan ahí con gran talento.

“Con todo y Covid hemos logrado las dos cosas, tener un nuevo hospital y el antiguo, que es el Covid, más el que está en Jalpan, modernizado”.

ESTADO BLINDADO

Finalmente, sobre el sistema de seguridad pública y justicia afirma que no hay forma de que el crimen organizado penetre en Querétaro, ya que el blindaje es la capacitación, evaluación y equipamiento policiaco, pero también la infraestructura, tecnología y la inteligencia.

“Hoy tenemos la policía más profesional del país”, sostuvo.

Además, “ahí está toda esa infraestructura que entregamos desde el CIAS hasta los 14 Centro de Comando C4 en los municipios y hoy tenemos información e inteligencia para tener un estado tranquilo, un estado en paz.

“No estoy diciendo que no pasan cosas, claro que pasan, pero no como están las cosas en diferentes entidades en nuestro país”.