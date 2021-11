La protección y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, deben ser vistas como tareas de seguridad nacional; para el Estado Mexicano la preservación de nuestro medio ambiente debe ser un tema de la mayor y más grave relevancia económica, política y social. A pesar de estás máximas, el presidente de la República y sus colaboradores en la materia han sido sistemáticamente indiferentes y los errores que han cometido parecieran deliberados. Es manifiesta y pública la indiferencia del presidente al olvidarse de la agenda ambiental cada mañana, en cada mañanera, en la que dedica horas a la politiquería pero no dedica ni un par de minutos en comparación para hablar de su lucha y compromiso contra el cambio climático. Neta ¿Podemos mencionar algún esfuerzo serio, honesto y soportado técnicamente que demuestre el compromiso del gobierno mexicano contra el cambio climático? ¿Podemos enlistar resultados destacados en tres años? Por si las ausencias de respuestas convincentes a estas preguntas no resultaran ilustrativas, veamos el error monumental que implica la propuesta de reforma eléctrica propuesta desde Palacio Nacional y que bien pudiera ser catalogada como la iniciativa legislativa más contaminante que pudiera inventarse en este siglo, digna de inscribirse en el programa “aunque usted no lo crea de Ripley”. ¿Alguien del equipo del presidente le ha hecho saber las consecuencias devastadoras de su reforma eléctrica? ¿Cuál es el compromiso institucional del Gobierno de la República para reducir, en serio y en los hechos, la generación de energías sucias, caras y no renovables que tanto le fascinan al presidente? Existe otro hecho más que desnuda la incapacidad de este gobierno para proteger nuestros ecosistemas. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido omisa para prohibir con firmeza y claridad la pesca en la zona cero de la vaquita marina al permitir la entrada a 65 embarcaciones pesqueras en la zona de protección ¿Se va a resignar López Obrador a la extinción de esta especie bajo su gestión? ¿Quiere pasar así a la historia? Las autoridades federales no deben menospreciar el compromiso creciente de los mexicanos en favor del cuidado del medio ambiente. Hoy más que nunca existe una conciencia colectiva para luchar y proteger nuestro hábitat. Las acciones e inacciones del gobierno tienen una influencia directa en nuestro futuro y los ciudadanos, sociedad organizada y organismos internacionales levantamos la voz ante el desastre que la 4t está provocando sin medir las consecuencias.





*Diputado Federal PAN