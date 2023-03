Esperan nueva unidad de transporte en Casa Blanca

Dada la alta demanda del transporte público en Casa Blanca, la Subdelegación Municipal de esta comunidad solicitó a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) la integración de una nueva unidad a la ruta que va hacia la cabecera municipal de San Juan del Río para así volver más eficiente el servicio, dio a conocer la autoridad auxiliar de este sitio, Luis Alberto Ibarra Hernández.

Refirió que si bien la petición ya fue aceptada, solo falta la respuesta de la AMEQ para definir la fecha exacta en que la nueva unidad del transporte público entre en operaciones dentro de la comunidad. Recordó que actualmente al interior de la localidad solo dos unidades prestan el servicio, las cuales resultan insuficientes por los numerosos usuarios que existen.

“Nosotros solicitamos un tercer camión. Entonces, ya me lo autorizaron en Querétaro, ya nada más ahorita están en trámites de papeles. En cuanto ya firmen todos los papeles me mandan la tercera unidad (…). No sabemos si es el mismo (concesionario) o puede ser otra compañía. Va a ser la misma ruta, nada más que no sabemos qué compañía es”, comentó.

Detalló que las deficiencias del transporte público en la comunidad se presentan desde hace un par de año, esto debido a que los camiones que ingresaban a Casa Blanca se ven saturados, dejando incluso a algunos vecinos varados, entre ellos trabajadores y estudiantes, hechos que ocurren con frecuencia en las horas de alta demanda que suelen ser por las mañanas.

Agregó que las dos unidades del transporte público que actualmente operan no son suficientes debido a que estas no solo prestan el servicio a Casa Blanda, sino también a la comunidad de Loma Linda. Aunado a ello, dijo, la población de la comunidad que representa ha crecido de manera constante en los últimos años.

Apuntó que con la nueva unidad se pretende que los horarios del transporte público sean más frecuentes, a fin de dar una cobertura mayor a ambas comunidades y evitar la saturación de los camiones.

“Si son bastantes gentes las que usan el transporte. Hace 20 años tenía como 2 mil gentes viviendo en la comunidad y ya son como 5 mil habitantes. Hay muchos alumnos que sí ocupan el transporte. El transporte empieza desde las 6:10 de la mañana y termina a las 8:30 de la noche, van a ser los mismos horarios, nada más que van a disminuir el tiempo, si ahorita andan a los 20 o 40 minutos, ahorita van a ser a los 20 minutos”, mencionó.

Finalmente, señaló que en esta nueva unidad es de importancia porque los pobladores de la comunidad no cuentan con otros medios de transporte para trasladarse al centro de San Juan del Río.