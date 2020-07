Estilizarán mascotas en Loma Alta este domingo

Hilda Córdova Hernández, administradora del grupo de rescatistas Icniuhtli San Juan del Río, informó que el próximo domingo habrá una jornada de esterilización de mascotas a bajo costo en la colonia Loma Alta.

Dijo que a solicitud de la junta vecinal de este fraccionamiento, se llevará esta jornada que forma parte del programa Campaña de Esterilización en Tu Colonia, en la que atienden a perros y gatos mayores de cinco meses, así como a gestantes menores de cuatro semanas y que no hayan sido vacunados recientemente.

El costo es de 250 pesos en el caso de hembras y 200 pesos para machos, los propietarios deben contactar a la agrupación a través de la página de Facebook para que se les asignen lugares, ya que debe ser por cita para evitar aglomeraciones.

“Se está pensando que lleguen entre 20 y 30 mascotas (…) Habrá un límite, no porque no se quiera, sino porque no podemos tener acumulación de personas”.

Precisó que normalmente acuden cuatro veterinarios, pero en esta ocasión estiman que sean dos, debido a que será un espacio pequeño donde se llevarán a cabo las cirugías, se pretende que haya sana distancia.