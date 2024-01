Exhortan a no regalar mascotas el Día de Reyes

Animalistas del municipio de San Juan del Río llamaron a no regalar animales como parte de los festejos del Día de Reyes Magos, ya que en poco tiempo, son vistos como objetos desechables y sacados a la calle.

De acuerdo a la integrante del Escuadrón Mascota SJR A.C., Mónica Rodríguez Rodríguez, en el municipio se tienen identificados 185 mil perros y gatos en situación de calle, esencialmente en las comunidades de La Valla, La Llave y La Estancia, por ello, enfatizó que este día de festejo, este tipo de ejemplares no pueden ser objeto de regalo.

Dijo que el 6 de enero los niños reciben regalos, entre ellos mascotas, pero en cinco meses son echados a la calle por los cuidados y gastos económicos que representan, por ello, terminan siendo abandonados en vía pública, generando con ello la proliferación de estas razas.

“En el tema de los Reyes Magos ya les mandamos una cartita y les pedimos que sean juiciosos con los niños, porque a veces es muy fácil llevar un cachorrito a la casa que va a terminar en el mes de mayo o junio en la calle y reproduciéndose, entonces hacemos un llamado, si realmente ese niño ya se sacó un 10 y los Reyes Magos le quieren dar un cachorrito, adopten, hay muchas asociaciones en San Juan del Río y rescatistas independientes que tenemos perritos en adopción”.

Mencionó que las razas de perros que más optan por regalar en estas fechas son: husky, labrador, salchicha, pomerania, pastor alemán, pastor belga malinois, entre otros más, pero conforme van creciendo son vistos como estorbo y las personas optan por darlos en adopción en el mejor de los casos dijo, o bien, dejarlos en predios abandonados o comunidades, por ello, reiteró el llamado para evitar que sean vistos como opción en este 6 de enero.

“Si pedimos que valoren la situación, en primera, que si no tiene un espacio mejor, no compren y no regalen, en segunda, la responsabilidad y el compromiso del menor y los padres de familia, si no la hay, que no lo hagan y finalmente que valoren su bolsillo porque una mascota implica un gasto de dos mil pesos mensualmente mínimamente”, concluyó.