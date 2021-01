Facilitan trámite de licencias municipales

Durante 2021 se aplicará el programa Comercio Fácil, el cual tiene el objetivo de aprobar las licencias municipales de funcionamiento con mínimos requisitos en giros que no implican riesgo, propuesta aprobada en Cabildo e impulsada por el regidor presidente de la Comisión de Comercio y Turismo, Jesús Mejía Cruz, quien previó que habrá la regularización de un importante número de establecimientos.

Refirió que con este programa se complementa la Ventanilla SARE, que es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, la cual comprende un listado de 345 giros que no implican alto o medio riesgo, es decir, que no tienen venta de alcohol, no utilizan fuego u otros aspectos que implican algún peligro, son comercios tradicionales, como papelerías, mercerías, entre otros, que este año podrán tramitar su licencia municipal de funcionamiento sin tantos requisitos.

“Dando la facilidad que puedan acceder a hacer sus trámites sin tantos requisitos y que también se emitan rápidamente, es decir, lo antes posible las licencias y todo esto viene a contribuir al hecho de que las personas tendrán un buen motivo para estar en regla y tener su licencia”.

Y es que recordó que muchos establecimientos quedaron fuera en la primera etapa de apoyos que se brindaron al comercio para hacer frente a la afectación económica que propició la pandemia de Covid-19, precisamente, porque uno de los requisitos para tener acceso a la ayuda gubernamental era tener vigente la licencia municipal de funcionamiento.

Precisó que estos programas sociales implementados por la pandemia continuarán en este 2021 y los primeros en obtenerlos serán quienes estén al corriente con sus permisos, por lo que tener esta facilidad para hacer el trámite incentivará a quienes aún no están regularizados.