Falsas acusaciones contra directora, afirma la DGETI

No existe ninguna evidencia que permita sustentar los dichos sobre los presuntos actos de corrupción y la presunta comisión de delitos por parte de la directora del CBTis No.145, en San Juan del Río, afirmó la Comisionada Responsable de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en Querétaro, Julieta González Juárez.

Lo anterior lo aseveró luego de que un medio de comunicación digital difundiera una presunta carta dirigida a la titular de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, Leticia Ramírez Amaya, donde se le acusaba a la directora del CBTis No.145, Claudia Revuelta Zúñiga, de delitos como peculado, cohecho, fraude, abuso de confianza, evasión de impuestos, ejercicio indebido de la función pública y riña.

Al respecto, González Juárez aseveró que tales acusaciones son falsas toda vez que no existen las pruebas para sostener lo mencionado en la presunta carta difundida. Afirmó que el recurso económico es administrado por padres de familia de manera que la directora del plantel no interviene en su manejo. Incluso, añadió que la DGETI en Querétaro no ha recibido ninguna acusación formal respecto a este caso.

“Yo de eso que leí no vi ninguna evidencia. Entonces, cuando se hace eso se hace en la Secretaría de la Función Pública con evidencias (…). Realmente no hay ninguna, no ha llegado ninguna, no hay un soporte de lo que se está diciendo y lo vuelvo a repetir, la escuela no maneja ni recursos humanos ni financieros. Las plazas las asigna la DGETI y los recursos financieros los manejan los papás (…). Entonces, realmente pues no hay soporte de lo que se dijo”, comentó.

Por su parte, la directora del CBTis No.145, Claudia Revuelta Zúñiga, afirmó que no recibió la notificación formal por parte de alguna dependencia estatal o federal sobre algún tipo de acusación. Aseveró que con estas acusaciones lejos de dañar su imagen, se perjudica el prestigio que ha construido la institución a lo largo de 42 años.

“Es un señalamiento equivoco porque yo no manejo esos recursos (…). Desgraciadamente dañan la imagen, no mía, sino de la escuela, que la escuela es reconocida (…). Es dañar a la institución y lo que menos quiero es que la institución este opacada, o sea este prestigio que tiene creo que no vale la pena estar dándole vueltas a este asunto, más bien creo importante ver los logros de la escuela, los logros de los docentes”, declaró.