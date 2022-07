Faltan cifras del impacto de mujeres en PIB, dicen

De acuerdo con Alicia Torres Cué, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) capítulo Querétaro, es necesaria la creación de indicadores económicos que den cuenta de la participación de las mujeres en el estado, pues hasta el momento no existen cifras con perspectiva de género.

“Si hoy revisas nuestro informe de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del año pasado, no encontramos ninguna estadística, ningún indicador que hable del impacto de las mujeres en la economía, (…) del impacto en el PIB, no lo hay, entonces también lo que no se mide, no sabemos si funciona o no funciona… no existe”, sostuvo la empresaria.

Además, detalló que la entrega de programas sociales corre el riesgo de permanecer en políticas asistencialistas que no atiendan de fondo las necesidades económicas de las mujeres, que principalmente se orientan hacia la independencia.

“Lo que buscamos no es asistencialismo, y hoy por hoy, sacar una campaña de doy fondos y apoyo a la mujer, no es la forma; mas bien es, cómo vamos a lograr que ese apoyo económico que hoy se está dando de verdad tenga un impacto, porque eso tampoco le va a dar a la mujer la independencia económica que está buscando”, aseguró Torres Cué.

La presidenta del CCME capítulo Querétaro explicó que los programas sociales deben ser vistos como una herramienta a usarse con cautela y que deben ser planificados con objetivos claros de medición de impacto, pues no se trata de cambiar una dependencia por otra.

“Es no depender del marido, pero ahora, dependes del gobierno, o dependes de alguien que te está dando un subsidio, no. Lo que buscamos es sí apoyo, pero te voy a acompañar con una capacitación, te pongo a una red de mentores, empresarios, para que te ayuden en el camino que ellos ya han vivido”.

De acuerdo con la empresaria, desde la organización que encabeza están dispuestas a trabajar con el gobierno y la academia para generar los indicadores que permitan conocer a fondo la situación económica de las mujeres en el estado.