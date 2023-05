Fortalecen detección del cáncer de mama

De 25 a 30 consultas diarias se realizan en la clínica de Enfermería en Salud Integral (Ensain), de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río, cuyo objetivo es detectar de forma oportuna el cáncer de mama.

Lo anterior lo dio a conocer el coordinador de la clínica, Jorge Maya Díaz, quien aseguró que este tipo de servicios se implementó desde hace varios años y poco a poco se ha ido consolidando entre la población, debido a que los estudios se realizan a través de un software con inteligencia artificial y de forma gratuita, aspecto que genera una mayor comodidad para las personas.

“De acuerdo a la productividad diaria tenemos de 25 a 30 tomas termográficas por jornada laboral, pero también depende de la empresa que se programe, hay empresas que tienen mil mujeres de población trabajadora, pero tenemos prácticamente varios servicios al día”.

Por su parte, el coordinador de Ingeniería Electromecánica de la UAQ local, Luis Alberto Morales Hernández, informó que a través de la cámara termográfica se puede diagnosticar alguna anomalía mamaria, pues el software que fue creado en dicha Facultad, genera que se pueda visualizar a través de imágenes.

Dijo que la mastografía puede detectar cáncer hasta siete años después de iniciado el proceso de mutación celular; mientras que con la termografía, este plazo se disminuye a dos años del inicio de la enfermedad.

Indicó que el método es capaz de detectar la variación de temperaturas en los senos, lo que puede ser señal de una anormalidad celular, aun si no han aparecido bultos o si no se presenta ningún síntoma visible, manifestó el investigador.

“La parte de termografía, nosotros traemos el equipo y un software que tiene inteligencia artificial para precisamente tratar de ubicar si hay alguna anomalía mamaria, venimos trabajando ya desde hace varios años con Ensain porque son el primer contacto con los pacientes, nosotros les dotamos de la tecnología y ellos ponen la parte humana”.

Asimismo, la docente de la Facultad de Ingeniería, María Luisa Balderas Escamilla, mencionó que con 24 horas antes de anticipación al estudio, se solicita a las personas interesadas, no consumir café, té o refresco, al igual no hacer uso de desodorantes, cremas o lociones para que el estudio sea más preciso.

“Las personas pasan a una sala, se sientan frente a una cámara y se realizan las tomas, son tres tomas las que se realizan, una toma frontal con los brazos atrás de la nuca y dos axilares, las tomas van con los pechos descubiertos, nosotros ya que hicimos esto, hacemos un análisis y se realiza un reporte y se emiten recomendaciones en dado caso”.