Frenan el estallamiento a huelga en el municipio

El estallamiento a huelga por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), se prorrogó para los primeros minutos del próximo 19 de mayo, debido a la determinación de continuar con varias mesas de negociación entre esta organización y el gobierno municipal para buscar una salida al cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

El dirigente sindical, Gregorio López González, ahondó después de la mesa de trabajo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, de este viernes, que no hay propuesta del Ayuntamiento sanjuanense por cumplir con el adeudo que se tiene por 16 millones de pesos en pensiones y jubilaciones así como uniformes y material para el trabajo de los agremiados.

Local SUTSMSJR estallaría huelga el 1 de mayo

“No hubo ningún tipo de acuerdo ni hubo ninguna negociación, el Ayuntamiento se niega a pagar adeudos, se niega a tener acuerdos, nosotros por acuerdo con el Tribunal vamos a esperar dos semanas más, no quieren pagar nada, se deben pensiones y jubilaciones como 16 millones de pesos, se debe uniformes, asignaron un presupuesto médico bajo el año pasado y este año fue menor”.

Externó que los trabajadores han manifestado su rechazo y fastidio ante los incumplimientos por parte del Ayuntamiento, es por ello, que se dará a conocer a los afiliados lo derivado de la mesa de trabajo de este viernes, a fin de que ellos determinen las accione a seguir en las próximas semanas, dado que el hartazgo en ellos se ha empezado a externar.

“El encargado de Adquisiciones está siempre muy ocupado y para él todo está mal y no hace nada él, quiere que todo mundo le haga la chamba, el Oficial Mayor igual, entonces no podemos avanzar, por eso estas mesas de negociación van a continuar las próximas semanas, todo será en el Tribunal, la próxima semana yo creo tendremos la siguiente mesa y si no, ya el estallamiento”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por lo anterior, aseguró que los agremiados desfilarán este próximo 1 de mayo por varias calles céntricas del municipio, con la finalidad de externar su rechazo al incumplimiento de acuerdos laborales por parte del gobierno municipal, para ello, se han preparado 750 trabajadores.