Gustavo Nieto va por campaña equitativa

Gustavo Nieto Chávez, se registró la tarde de este sábado poGustavo Nieto Chávez, se registró la tarde de este sábado por la presidencia municipal de San Juan del Río por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde adelantó que su campaña será equitativa, con propuestas que respondan a las necesidades de las personas de las zonas rurales y urbanas.

Comentó que espera que las condiciones sean parejas para todos los candidatos, y aunque no adelantó donde arrancará su campaña el próximo 19 de abril, dijo que recorrerá todo el municipio, sobre todo donde hay un hartazgo por no haber recibido obras de desarrollo.

Presentó además a su fórmula de regidores, tras destacar que son un grupo de perfiles valiosos y que han mostrado un amor profundo por San Juan del Río, por ello tomó en cuenta a Lupina Calderón, Luis Ángel de Iturbide, Mauro Rosado, Evelyn Tejada Sinecio, Angeluchy Sánchez, Adriana Estevaliz y Daniela Ramírez Rufino.

“Va a ser una campaña diferente, antes eran grandes mítines ahora no se puede, pero no quiere decir que no vayamos a ir a recorrer al municipio para dar a conocer nuestro proyecto de desarrollo que la gente quiere escuchar, pero vamos a hacer un gran equipo y estaremos haciendo uso de las plataformas virtuales”.

A su registro lo acompañó el presidente del tricolor en el estado de Querétaro, Paul Ospital Carrera, quien denominó a Nieto Chávez como un "cabrón", para ganar la contienda por la presidencia el próximo 6 de junio, razón por la que llamó a la población a escuchar sus propuestas entrado el período de campaña que se aproxima.

A su registro lo acompañó el presidente del tricolor en el estado de Querétaro, Paul Ospital Carrera, quien denominó a Nieto Chávez como un "cabrón", para ganar la contienda por la presidencia el próximo 6 de junio, razón por la que llamó a la población a escuchar sus propuestas entrado el período de campaña que se aproxima.