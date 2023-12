Habrá alcoholímetro este mes en San Juan del Río

Durante la temporada decembrina, en diversos puntos de San Juan del Río, se colocará el operativo del alcoholímetro, esto como una medida para prevenir accidentes fatales. Para ello, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) trabajará en coordinación con la Policía Estatal (Poes), señaló el titular de la corporación sanjuanense, Ángel Rangel Nieves.

Refirió que el operativo se instalará en las carreteras estatales y municipales, reiterando que el principal propósito es generar una conciencia a los conductores sobre las consecuencias fatales que trae el conducir bajo los influjos del alcohol. Añadió que la implementación del alcoholímetro también protege a quienes transitan por estas vialidades sin consumir bebidas alcohólicas, ya que en ocasiones son víctimas de otros que sí lo hacen.

“En carreteras estatales y municipales vamos a estar llevando a cabo este trabajo. La intención no es otra más que la gente haga conciencia, que no es correcto manejar en un estado inconveniente y dos, que al cuidarnos nosotros, cuidamos también a los ciudadanos que utilizan la misma vialidad que nosotros, no se trata de un tema ni de persecución, ni recaudación, se trata de prevención”, comentó.

Sostuvo que los operativos se ejecutarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, a través de la Policía Estatal. En ese sentido, dijo que se hace la recomendación a la población para que evite conducir su ha ingerido bebidas alcohólicas, esto como una medida para prevenir accidentes que pudieran tener como consecuencia la pérdida de vidas.

Por otra parte, refirió que en la temporada vacacional, la Dirección de Tránsito trabajará con regularidad, a fin de que si algún visitante se hace acreedor a una multa, este la pueda pagar sin ningún contratiempo. Indicó que un aspecto fundamental es fortalecer la presencia de información en la zona centro de la ciudad, a fin de que las personas cometan alguna faltan.

“Lo más importante aquí es fortalecer la presencia en la zona centro con más información, para evitar con esto infracciones. Como ya lo hemos hecho anteriormente, durante la temporada decembrina, especialmente en temporada vacacional decembrina, estaremos trabajando de manera regular en la Dirección de Tránsito para que aquel que tuviera necesidad de pasar a recoger alguna garantía por haber sido infraccionado, no tenga pretexto”, apuntó.

Finalmente, señaló que se está valorando hacer el cobro de las multas en el módulo que la SSPM tiene instalado a un costado de la Parroquia de San Juan Bautista. Además, dijo que ya han sostenido reuniones con los líderes de comerciantes del Centro Histórico para afinar otros detalles.