Habrá campaña de esterilización

El próximo 10 de agosto habrá una campaña de esterilización de mascotas en la comunidad de El Organal, en San Juan del Río, esto con el objetivo de crear consciencia sobre el cuidado y la responsabilidad que implica tener un animal en casa, señaló el delegado municipal de este sitio, Pedro Martínez Ordaz.

Indicó que esta campaña de esterilización formar parte del programa municipal “Operación 4 Patas”, el cual actualmente está recorriendo distintas comunidades de la demarcación a fin de promover, concientizar y sensibilizar a la sociedad sanjuanense sobre la adopción, cuidado y esterilización de mascotas; así como prevenir y mantener un control sobre los animales callejeros.

En ese sentido, Martínez Ordaz indicó que bien el problema de perros callejeros en El Organal no es tan delicado como en otras comunidades, actualmente comienza a verse un incremento de estos animales en las calles. Apuntó que en su mayoría se trata de animales con dueño, pero que logran salir de los domicilios a los que pertenecen.

“Los animales también tienen su derecho de protección. La campaña se trata de que tengamos consciencia en que tenemos que esterilizarlos para que no se reproduzcan porque si no ya en más adelante tendríamos problemas en nuestras calles (…). Los perros callejeros están empezando a verse, por eso tratamos de traer esta campaña lo más pronto posible para que no lleguemos a un número muy alto de perros en las calles como en otras comunidades que se ha escuchado”, comentó.

Refirió que esta campaña contribuirá a prevenir la proliferación de perros callejeros, que en muchos de los casos, dijo, se convierten en un problema de imagen urbana y de salud pública, ya sea por el excremento que llega aparecer en las calles o por ataques que en ocasiones suelen suceder.

Finalmente, detalló que la campaña de esterilización se realizará en las instalaciones de la Delegación Municipal en un horario de 8:00 a 13:00 y tendrá un costo mínimo. De igual forma, hizo un llamado a los habitantes de la comunidad para que lleven a sus perros y gatos a esta intervención.