Hurtan cables en Santo Domingo

La mañana de este miércoles, algunos feligreses que atraviesan por el templo de Santo Domingo se percataron del hurto del cable del atrio de esta iglesia, hecho que podría llevar algunos días, pero que hasta este día pudieron darse cuenta razón por la que, piden a las autoridades monitorear de noche.

Y es que, fue desde los primeros minutos que, vieron que las tapas de los registros estaban abiertas, pero que, además no estaban debidamente selladas, suponiendo que quienes se llevaron e cable, se tomaron el tiempo de hacer las maniobras para el destape de la base de concreto.

“Esto pensamos que ya lleva días, pero apenas vimos y eso porque estaba salida la tapa, yo creo que eso ya no les sirve a los rateros, pero no puede ser posible que, no respeten ni a la iglesia, ahorita fue por fuera, y después yo creo que será por dentro o ya ves que luego hasta las limosnas se andan robando”, mencionó uno de los caminantes de la zona.

También, quienes se percataron de este hecho refirieron que, no es la primera vez que ven cosas que tienen que ver con el vandalismo, puesto que en una ocasión disuadieron a un grupo de jóvenes que querían rayar el piso del atrio, y ante ellos aprovecharon para solicitar más seguridad en la zona.

“Nosotros que vivimos en esta calle vecina, es cuando nos damos cuenta y nos hemos peleado con los muchachos que rayan, nos exponemos, pero pensamos en que este es uno de los templos más bonitos de nuestro municipio, por un lado u otro, lo tenemos que defender o cuidar, ya ve que luego hasta las leyendas andan por aquí”.

En este sentido, es importante recalcar que, a finales del año pasado fue cuando este templo también fue víctima de una persona que, aparentemente bajo los influjos de alguna sustancia nociva tiró las balaustradas del exterior, las cuales aún no han sido reparadas y que está a la espera de que el Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) contribuya para la su colocación.