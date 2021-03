Iglesia tendrá actividades virtuales 

El presbítero de la parroquia de San Juan Bautista, Luis Miguel Pintos Paulin, anticipó que las diferentes actividades de Semana Santa se llevarán a cabo de manera virtual con la finalidad de evitar la propagación del Covid-19, para ello se contempla efectuar varios ejercicios espirituales de temporada al interior de las iglesias católicas con un aforo no mayor al 25 por ciento de creyentes.

Al respecto, informó que se determinó llevar a cabo las actividades tradicionales de Semana Santa como; Domingo de Ramos, Lavatorio de pies, Viacrucis, Procesión del Silencio, entre otras, de manera virtual con el fin de evitar riesgos en la salud de la población, por ello pidió la comprensión de la feligresía y participar desde sus hogares.

“Vamos a realizar las actividades de Semana Santa dentro de los templos con el aforo que nos permiten, que es el 25 por ciento, solo serán más breves, con algunas adaptaciones como las procesiones cortas dentro del templo, no fuera, como el Domingo de Ramos o el Sábado Santo, el Viacrucis que no se hará por las calles, y las visitas a las Siete casas que sugeriremos no realizar o realizar solo una y hasta una hora determinada”.

El religioso comentó que a través de las redes sociales de la parroquia San Juan Bautista se difundirán todas las actividades y los horarios, así como algunos ejercicios espirituales con el fin de que los fervientes vivan el periodo de la Semana Mayor en una mejor reconversión, armonía y tranquilidad.

Finalmente agregó que todas las actividades que se realicen al interior de los templos serán llevadas a cabo con las medidas preventivas, por lo que pidió a los católicos interesados en acudir, acatar los lineamientos establecidos por las autoridades de salud a fin de reducir los riesgos de contagio.