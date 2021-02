IMO provee atención de calidad a bajo costo

El 80 por ciento de pacientes que llegan al Centro de Visión del Instituto Mexicano de Oftalmología (IMO), ubicada en San Juan del Río, pueden resolver en el municipio la situación de salud visual que presenten, por lo que no requieren trasladarse a la ciudad de Querétaro para alguna atención mayor, lo que representa ahorro en tiempo y dinero, informó el doctor, Van Charles Lansingh.

“El 80 por ciento de casos se resuelven ahí mismo e, incluso, cuando hay algún mal diagnóstico, se puede contactar con la clínica central que está acá en Querétaro con uno de los médicos especialistas”.

Local IMO beneficia a población vulnerable de San Juan del Río

Dijo que para los pacientes, acudir a la ciudad de Querétaro representaba un gasto promedio de 250 pesos, tan solo en transporte de un día, ya que la mayoría acude con acompañante.

En este sentido, detalló que la presencia del Centro de Visión en San Juan del Río ha generado gran beneficio para la región, ya que alrededor del 30 por ciento de la gente que asiste es de otros municipios o estados.

“El 60 o 70 por ciento de la población que asiste es de San Juan del Río y el otro 30 por ciento es de municipios cercanos, incluso de otros estados”.

Pormenorizó que alrededor del nueve por ciento de personas que requieren atención en el IMO no pagan, ya que se hace un estudio socioeconómico y en caso de carecer de recursos económicos, se les exenta de pago.

“A los pacientes se les cobra, según su capacidad de pago, es decir, no hay una cuota única (…) Quienes pueden pagar ayudan a sufragar los costos, casi un nueve por ciento de pacientes no pagan nada, pero porque no tienen ni un peso literalmente, somos muy conscientes, a nadie se le rechaza, tengan o no tengan, van a recibir el tratamiento que necesitan, aunque a veces tengamos que sufragarlo nosotros como clínica”.