Incrementa número de perros callejeros en San Javier

Actualmente, la comunidad de San Javier presenta un incremento inmoderado de perros callejeros, debido a que se ha detectado que personas de poblados aledañas abandona estos animales en las calles de la localidad, dio a conocer la subdelegada municipal, Herminia Pérez Ruiz.

Refirió que hasta el momento se han contabilizado más de 12 perros callejeros, en su mayoría hembras que ya han sido o están preñadas. Refirió que esta situación es preocupante pues es el punto de partida para la proliferación de estos animales en la comunidad.

“Una situación que nos preocupa es la de los perros callejeros. Gente de otras comunidades vienen y abandonan aquí a sus perros. Ahorita hay en las calles anda una jauría como de más de 12 perros. Casi son puras perras las que abandonan aquí y pues algunas ya van a tener sus perritos y luego tienen como seis o siete. La gente me dice que haga algo, porque la verdad esto ya se está saliendo de control”, comentó.

Comentó que la presencia de estos perros callejeros también implica un problema de salud pública pues se han generado grandes cantidades de excremento en las calles de esta localidad. Incluso, agregó, algunos de estos animales han atacado a vecinos.

De igual forma, puntualizó que en reiteradas ocasiones ha solicitado apoyo del área de Control Animal, sin que haya habido una respuesta favorable.

“Hemos hablado a Protección Animal pero me dicen que no, que ya no se puede porque cada quien se tiene que hacer responsable de sus perros, pero de esos perros callejeros quién se va hacer responsable (…). La verdad sí queremos que se haga algo, creo que sería muy importante porque además de que pueden morder a la gente, también es por la contaminación porque se hacen del baño en la calle”, apuntó.

En ese sentido, la autoridad auxiliar hizo un llamado a los dueños de mascotas para hagan consciencia y se hagan responsables del cuidado de sus animales, pues, explicó, el abandono de perros es una situación que a largo plazo genera muchos problemas, especialmente de salud pública.