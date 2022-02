INE prepara las casillas especiales

La vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), en Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza, informó que se tiene proyectado instalar una casilla especial para la jornada de revocación de mandato en San Juan del Río, sitio en el cual podrán emitir su opinión los electores en tránsito.

La funcionaria refirió que este tipo de sitios de participación ciudadana se instalan en contiendas electorales y será similar durante la jornada de revocación de mandato, a fin de tener una mejor participación, por lo que, en cada casilla especial, aseguró que se contará con dos mil papeletas.

“El funcionamiento de las casillas especiales es similar al de toda jornada electoral y en este contexto, podrán emitir en estos lugares su opinión los ciudadanos que el día de la jornada se encuentren en tránsito, es decir, que estén fuera de la sección donde se ubica su domicilio particular, es muy importante que la ciudadanía tome en consideración que estas casillas no son habilitadas para quienes no actualizaron su credencial para votar con fotografía”.

Precisó que en todo el estado serán cinco casillas especiales, una por cada Distrito Electoral Federal, por lo que se espera contar con una importante participación en el caso del municipio sanjuanense ya que se tendrá una ubicación estratégica de este tipo de puntos de participación.

Finalmente exhortó a la población participar el próximo 10 de abril con la credencial de elector actualizada, para ello el INE se encuentra efectuando tramites relacionados con la mica de identificación oficial a fin de tener una mayor participación de ciudadanos