Infonavit alerta de posibles fraudes en Querétaro

La delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en el estado, Diana Félix Andrade, alertó a la población para evitar ser víctima de posibles fraudes, ante el posible ofrecimiento del crédito hipotecario para adquirir un auto.

Dijo que sólo se puede utilizar el crédito o los recursos de la Subcuenta de Vivienda en alguna solución de vivienda, como comprar una casa o terreno, construir o remodelar el hogar, o pagar la hipoteca que otorgó algún banco.

Por lo que para ello, comentó que es necesario que las personas revisen su resumen de movimientos en micuenta.infonavit para conocer los movimientos del ahorro en el Instituto y detectar posibles fraudes.

“Si les ofrecen comprar un auto usando el crédito o darles el dinero que tienen ahorrado en su Subcuenta de Vivienda en efectivo para que compren lo que quieran, cuidado, se trata de un fraude, pues recuerden que los recursos en la Subcuenta de Vivienda, provenientes de las aportaciones que hace la empleadora o empleador al Instituto, equivalentes al cinco por ciento del salario integrado, sólo pueden usarse en soluciones de vivienda, como comprar una casa o un terreno, construir o remodelar la vivienda”.

Comentó que en caso de que los trabajadores no utilicen su dinero de la Subcuenta de Vivienda a través de un crédito, no tienen por qué preocuparse, pues ese ahorro no se pierde; al contrario, genera rendimientos iguales o superiores a la inflación y se devuelven al momento de obtener el dictamen de pensión.

“Cómo pueden prevenir fraudes y robo de identidad, protegiendo su información y que no compartan sus documentos o datos personales con gestores o empresas de dudosa procedencia que no tienen relación con el Instituto”.