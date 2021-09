Inicia liquidación de Querétaro Independiente

Tras declarar la pérdida de registro del partido Querétaro Independiente, el IEEQ designó a una persona para encargarse del proceso de liquidación del partido, lo cual significa que se harán todos los pagos pendientes del partido con proveedores o, incluso, multas.

En entrevista, Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ), comentó que dicha persona se hace cargo de las finanzas del instituto político para hacer una lista de pendientes económicos para que, con los recursos públicos que se entregaron o quedaron a disposición del partido, se cumplan los compromisos con terceros.

Agregó que este proceso debe realizarse con independencia de la impugnación que presentó el partido Querétaro Independiente para defender su registro como partido político.

"Está en proceso de liquidación, en términos electorales, no hay que adelantarnos, ahorita estamos en el proceso de liquidación. Hasta que otra autoridad no nos dijera algo contrario a lo que nosotros iniciamos, o determinamos, nosotros seguimos el camino", dijo con relación a la impugnación.

Asimismo, recordó que la mayor cantidad de partidos políticos en el estado son nacionales, por lo que mencionó que la pérdida de registro o no corresponde a una determinación del Instituto Nacional Electoral (INE).

Cuestionado sobre si se perderá o no la representatividad de Querétaro Independiente en la LX Legislatura de confirmarse la pérdida de registro, Romero Altamirano afirmó que esto no ocurrirá puesto que, pese a ya no existir el partido, la representación se mantiene como ha ocurrido en otras legislaturas.

"Esos casos ya están visualizados incluso a nivel nacional, han existido bancadas de partidos que ya no existen. Es más creo que en esta Legislatura hubo una, encuentro social que había un diputado, en un momento hubo dos", mencionó.