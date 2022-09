Intervendrán zona arqueológica en 2023

Durante las reuniones que el Gobierno Municipal de San Juan del Río ha sostenido con personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se ha establecido la propuesta de invertir recursos el próximo año en la zona arqueológica del Barrio de la Cruz para la investigación, rescate y preservación de este sitio, afirmó el titular de la Dirección de Turismo, Eduardo Guillén Romero.

Explicó que de manera trimestral se reúnen el alcalde, Roberto Cabrera Valencia; funcionarios de la Administración Pública Municipal y personal del INAH para dar seguimiento al tema de las zonas arqueológicas que existen en el municipio.

En ese sentido, aseveró que durante la última reunión, celebrada a principios de agosto pasado, el edil anunció que posiblemente se estarán destinando recursos en 2023 para intervenir la zona arqueológica del Barrio de la Cruz, a fin de que sea abierta al público y con ello conozcan toda la información referente a este sitio emblemático de San Juan del Río.

“En esa última reunión el presidente dio a conocer que para el próximo año seguramente estará destinando recursos para lo que es el caso específico del Barrio de la Cruz, donde se va a estar haciendo una intervención de investigación, rescate y preservación. Además de la puesta en valor del lugar, que quiere decir que se va a poner información, señalética, para que la gente ya pueda entrar al lugar”, comentó.

Local Basamento piramidal en el abandono

Asimismo, indicó que esta propuesta deriva de que en los últimos seis meses el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha trabajado para definir la situación jurídica del predio donde se ubica esta zona. Aseguró que actualmente este espacio se encuentra a nombre del Gobierno Federal y se espera que el próximo año sea trasferido al INAH para iniciar con los planes de inversión de recursos para su rescate.

“Primero había que dar certeza jurídica del lugar porque no estaba a nombre de nadie y ahorita ya está a nombre del Gobierno Federal, se va a transferir específicamente al INAH para que ya el municipio pueda invertir recursos, porque el municipio no puede invertir un solo peso en un lugar en donde sea una propiedad privada o como en este caso que no estaba definido de quién era (…). Ya para el próximo año estamos ya prácticamente seguros de que ya estará en manos del INAH para que se pueda invertir recurso”, subrayó.

Finalmente, indicó que dentro de las reuniones, también se han fijado planes de rescate para las otras zonas del municipio donde existen vestigios arqueológicos, tal es el caso de la comunidad de El Rosario, donde se encuentran elementos relacionados a la cultura teotihuacana.