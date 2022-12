Investigador recibe beca de Universidad de Utrecht

Eduardo Luna Sánchez, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Forestal de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) recibió una beca para acudir al curso “Investigación transformacional para los desafíos de la sustentabilidad” en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos.

El programa estuvo dirigido a estudiantes de doctorado e investigadores que inician su carrera, para brindarles herramientas para que sus proyectos no solo se concentren en generar conocimientos, sino también un impacto social.

Participaron personas de Sudáfrica, Egipto, Turquía, Rusia, Chile, Francia, Portugal, Alemania, Kenia, Brasil, entre otros países, de quienes sólo tres recibieron la beca a la cual accedió, de forma completa, el integrante de la comunidad universitaria del campus Concá de la Máxima Casa de Estudios de Querétaro.

“Es un tema que me apasiona, el cómo rediseñar las investigaciones para que, más allá de solamente publicar artículos o hacer conferencias, logren que el conocimiento se retome y genere impactos sociales”, expresó Luna Sánchez.

El universitario refirió que el curso le ayudó cambiar la perspectiva del desarrollo de las investigaciones y, al mismo tiempo, lo motivó a compartir dichas herramientas en posgrados de la Alma Mater queretana, para que no solo se asuman como productores de conocimiento, sino también que se pongan en contacto con los tomadores de decisiones para generar cambios.

“Me ayudó a cuestionarme que a veces usamos con demasiada ligereza conceptos como ‘participación’ o ‘inclusión’, pero que en el fondo los programas de maestría y doctorado no están ofreciendo herramientas que puedan facilitar procesos inclusivos, pero ya estamos ofreciendo herramientas con la Dirección de Investigación de la Universidad”, afirmó.



El investigador de la UAQ tomó por lo menos 80 horas de curso, el cual incluyó un espacio de reflexión sobre qué hace transformacional a una investigación; análisis de investigaciones con impacto social; contenidos para impulsar la pluralidad o la inclusión en las investigaciones y lograr el empoderamiento de grupos vulnerables; procesos de politización; así como técnicas y metodologías.



“Una de las técnicas que más me llamó la atención fue una conocida como asamblea de ciudadanos, que busca que no sean solamente las y los políticos quienes tomen decisiones, sino también que se involucre la población, deliberando con base en información científica y propuestas de política pública”, puntualizó.