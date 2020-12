Jorge Luis Montes niega disminución de recursos federales

El diputado federal, Jorge Luis Montes Nieves, dijo que no ha recibido notificación del Ayuntamiento de San Juan del Río, respecto al llamado que se le haría para que acudiera a explicar el sentido de su voto respecto de la disminución de recursos federales para municipios en 2021, negó que haya tal disminución, por lo que afirmó que sólo se trata de golpeteo político.

El exhorto lo hizo la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) del Ayuntamiento sanjuanense, punto que fue aprobado en la última sesión ordinaria de Cabildo, efectuada a finales de noviembre, pero hasta el momento el legislador federal no ha sido notificado.

“Mandan el comunicado como un hecho que votamos la reducción de recursos para San Juan del Río, lo cual es totalmente falso, votamos por un presupuesto conforme a la ley, no hay ninguna reducción a ningún municipio, ni a ningún estado, entonces lo hacen mediático y hasta ahora se está viendo como un golpeteo político, porque no me han mandado ninguna notificación al respecto de mi presencia en el Cabildo”.

Montes Nieves señaló que está en la mejor disposición de acudir a explicar el tema, al tiempo que consideró riesgoso que haya servidores públicos que no comprendan la forma cómo se diseña el Presupuesto de Egresos de la Federación; no obstante, subrayó que puede explicarles.

“Habría que ver el formato en que propongan la reunión para darles esta explicación, lo que he dicho es que si no se entiende, por parte de un funcionario o de un grupo de funcionarios, el diseño de un presupuesto de la Federación, pues es inclusive riesgoso que esté en una responsabilidad tan importante, si no han entendido, con todo gusto voy y les explico”.