Kuri: mi gobierno es bien calificado

Ante el proceso electoral que se avecina, el gobernador Mauricio Kuri González afirmó que los líderes de su propio partido tienen muchos argumentos para salir a vender lo que se ha hecho en este gobierno, como es el tema de movilidad y lo que será el nuevo complejo de seguridad al considerarlo como uno de los más importante de su tipo en América Latina.

“En lo personal, creo que argumentos de venta los tienen. Lo que hay que hacer es salir, vender, entregarse, empatarse, ponerse en los zapatos de los ciudadanos y caminar con ellos. Aquellos que van a salir por Acción Nacional, tienen todos los argumentos por parte de mi gobierno, bien calificado, para poder sacar un voto a favor de ellos”, indicó.

Lo anterior al referirse a una aparente inquietud de parte de algunos de los líderes de Acción Nacional en el sentido de que no se cumplió con la entrega de las obras de 5 de Febrero en el tiempo establecido.

“Hemos hecho un montón de obras; y solamente aquel que está en la banca no se lastima. Sé que ha habido un atraso en 5 de Febrero, he pedido una disculpa, porque me comprometí a que estuviera antes de fin de año. Eso es lo que la empresa nos había dicho y son temas que se escaparon de nuestras manos. El arquitecto, Fernando González Salinas, ha estado y sigue muy al pendiente, y lo veo trabajando todos los días, no sólo en esta obra, sino en las 500 que estamos haciendo”, refirió Kuri González.

Precisó que cuando se asume un proyecto de ese nivel se enfrentan riesgos, por lo que espera que la gente entienda el valor que se tuvo para generar un cambio. “Y me queda claro, porque le pedí una disculpa a los ciudadanos, por no quedar en el tiempo en el que yo me había comprometido”.

A manera de contrarrestar con las acciones positivas que ha manifestado a lo largo de su administración, el gobernador dijo que en materia de salud y en apoyo al campo queretano también se han dado buenos resultados.

“En temas de salud, recibí el estado con menos de la mitad en el abastecimiento de medicamentos, y en este momento tenemos el 95 por ciento de medicinas en los centros de salud”, expresó.

Lo mismo, aseguró, se mantienen retos en el tema del agua, en donde se piensa en la siguiente generación, más que en las próximas elecciones tal como, lo mencionó, fue hecho por el ex gobernador, Francisco Garrido.

“Querétaro sigue siendo un punto de referencia nivel nacional y lo vamos a seguir siendo, como es en temas de atracción de inversión como nunca ha llegado, igual en planeación. A San Juan del Río se le va a meter lo que nunca se le ha metido”, puntualizó.

En cuanto al trabajo de su equipo de colaboradores, argumentó que constantemente se llevan a cabo evaluaciones de todos y cada uno de ellos, para constatar que cumplan con su trabajo.